弱弱相殘2／黑幫假互助真吸金！保險金流進私人帳戶 他全拿去還賭債

金安保公司主要瞄準老弱、殘疾等遭保險公司拒保等弱勢族群行騙，2年前甚至還廣邀會員舉辦尾牙聯歡。（圖／翻攝自YT陸上潛水夫）

有竹聯幫背景的金安保網路平台有限公司負責人張仕霖、吳昱勲等人，於2020年間推出「安心33互助保障」專案，專門向俗稱「拒保族」之老弱殘疾人士行騙，粗估非法吸金1.1億餘元。警方也發現金安保不但未申請信託，安定基金更僅有4000元的餘額，明顯違法，而這些所謂保費最終竟全數流向張仕霖與吳昱勲的私人帳戶。

刑事局偵二大隊第二隊偵破竹聯幫成員張仕霖、竹聯幫天龍堂新莊會會長吳昱勲等9人經營金安保公司，相關保費全數流進張、吳2人私人戶頭。（圖／翻攝畫面）

據了解，金安保負責人張仕霖有竹聯幫背景，而監察人吳昱勲則為竹聯幫天龍堂新莊會會長，2人一手創辦保險互助吸金，專門鎖定高齡、殘疾、罹癌等弱勢族群下手，宣稱每月只要繳納3500元的費用，繳滿3年、6年，若不幸在期間身故，則可享有25萬元、33萬元的身故互助金，若未身故則可選擇在期滿後領回110%（約14萬餘元）的互助費金。

廣告 廣告

警方發現，金安保公司鎖定在菜市場等人潮聚集場所，身穿「捍衛拒保族」背心，到處發放傳單，循線從該張傳單查起，赫然發現金安保公司粗估吸金1.1億餘元，並且招募1500餘名業務，每名業務只要招攬新進會員就可有100元酬勞，每半年若業績達標，則可晉升，業務主任可抽成40%、業務經理可抽成50%、總監則可抽成60%，以後金補前金之手法，吸引2800名遭到保險公司拒保的弱勢族群前往「投保」，並製造假財報，營造出會員眾多之假象。

金安保對外宣稱，其所推出的安心33互助保障是「比終生保險更好的選擇」，補足現今商業保險的缺口，重病或殘疾人士等均可參與。（圖／翻攝畫面）

然而實際上金安保公司不但未申請信託，安定基金會餘額更僅剩4千餘元，明顯違法，而當不少會員期滿試圖解約時，卻被告知還得需要「排隊」，每月還限額12位。當眾多憤怒的會員試圖前往追討時，起初還僅能向各縣市政府通報為「消費糾紛」，完全拿金安保公司沒轍。

警方循線追查後再發現金安保公司的大筆資金，都被轉進張仕霖與吳昱勲的私人戶頭內，2人以2：1之比例進行拆帳，張仕霖將大部分的資金全數拿去償還其賭債，並又再將手上所有資金全數拿去賭博；而吳昱勲則將相關資金拿來做為一般日常生活開銷，用來買車、買股票，幾乎將金安保視為一般正職工作。而張仕霖為避免遭警方查緝，只要錢一入帳就火速提領現金，以此製造斷點。

刑事局偵查第二大隊去年報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，於去年10月、11月發動2波搜索，兵分多路搜索，查扣金安保公司各類書冊、契約、表單及文件76份（收支財報表、會員資料、統一發票暨會計憑證、金安保安心專案要助書、理賠申請書、客戶保險契約書、股東名冊、消費爭議會議資料等）、手機11支、電腦（含筆電、主機）4台、存摺17本、金融卡7張、隨身碟2個、匯款單、印章5顆、名錶2支（勞力士與假RM錶）、現金220萬餘元，並經新北地檢署凍結犯嫌及公司名下帳戶937萬餘元、美金33.62元、日幣85萬餘元。另聲請假扣押裁定獲准，共計扣押3處土地、有價證券242萬餘元、BMW汽車一輛，總價約2243萬餘元。

同時也逮獲金安保負責人張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安、負責教育訓練之總監69歲黃姓女子、公司會計與業務幹部等9人在內。其中張仕霖、丁慶安與總監黃女均遭收押，吳昱勲訊後以100萬元交保，其餘則分別以5萬至10萬元交保。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

弱弱相殘1／黑幫鎖定弱勢下手！業務員也是拒保族 警衝醫院找被害人

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才

台中大雅傳砍人案！6旬婦頸部「10公分刀傷」送醫 警全力追緝中