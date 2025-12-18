弱智妹找錯錢被毆打囚禁墜樓亡 狠姊判刑10年

吳女因弱智妹妹找錯錢，涉嫌持木棍毆打，還私行拘禁在窗台，導致她踩空墜地死亡，並不服高雄高分院判決，上訴被駁回並定讞。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕吳姓女子因弱智妹妹找錯錢，涉嫌持木棍毆打，還私行拘禁在窗台，其妹因踩空墜樓死亡，吳女被高等法院高雄分院依妨害自由致死等2罪，判處9年3月和9月徒刑，但未併執行刑，她不服上訴被駁回並定讞。

判決書指出，被告吳女在租處附近賣烤玉米，妹妹則幫忙照料，並因數學不好、找錯錢，常被姊姊辱罵或毆打。2022年2月7日上午，吳女因妹妹算錯數學，喝令她到8樓窗戶外的窗台蹲坐反省，並自屋內將窗戶反鎖，關了一陣子才釋放。

廣告 廣告

同月19日上午，吳女在外飲酒返家後，見妹妹在客廳，涉嫌辱罵「妳怎麼不去死一死、笨蛋、白痴」等語，隨後又以衣架毆打，再命其爬至窗台蹲坐後反鎖，自己則服用安眠藥回房睡覺。

妹妹在狹窄鋁製窗台上蹲了1個多小時後想回房，不料踩空墜落至1樓防火巷，經鄰居報警送醫急救，回天乏術。

高雄地院國民法官庭和高雄高分院均認定吳女觸犯妨害自由致死罪和妨害自由罪，分別判處有期徒刑9年3月和9月，她不服上訴最高法院被駁回，全案落幕。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南市前消防局長才卸任 李明峯摩鐵「自傷」送醫親友曝原因

涉護航「鮑魚達人」鍾文智潛逃 檢調警15路搜派出所約談3副所長

注射生理食鹽水誆癌末婦免疫療法詐150萬 名醫李光輝判刑1年半須入獄

研調爆台灣機車銷量驚人數據 「這品牌」恐不妙

