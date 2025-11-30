弱視長大就會好？醫揭「殘酷真相」 看東西歪頭、瞇眼都是前兆

小朋友被診斷出弱視，很多家長都會很緊張，也有人以為長大就會自己好，事實上弱視如果沒早點發現和處理，對視力的影響可能是一輩子的。大人如果長大才發現弱視，還能不能治療？

弱視定義是什麼？

眼科粘靖旻院長指出，弱視是指眼睛本身沒有明顯病變，但視力發展沒跟上，結果看東西就是比別人模糊。弱視（Amblyopia）通常發生在小朋友身上，眼睛看起來沒問題，可是大腦沒有學會怎麼用這隻眼睛看東西，導致戴眼鏡後的矯正視力看不到0.8。這種情況戴眼鏡也沒辦法完全補回來，必須靠早期治療和訓練，才有機會改善。

廣告 廣告

怎樣算弱視，有哪些症狀？

弱視就是戴了眼鏡，視力還是比正常低，常常一眼比另一眼差很多。粘靖旻指出，判斷弱視主要看：戴上眼鏡後，視力還是比同年齡小孩差，且不是因為眼睛本身有病變。常見症狀包括看東西模糊、兩眼視力差很多，或小孩常常歪頭、瞇眼、貼很近看東西，甚至會避免用弱視那隻眼睛。

弱視原因有哪些？

粘靖旻說明，弱視發生的原因主要是在視覺發育期間，某隻眼睛沒有接收到清楚的影像。比如有很深的近視、遠視或散光沒有矯正，這隻眼睛就一直處於模糊狀態。還有斜視的問題，兩隻眼睛看的方向不一致，或是先天性白內障、眼瞼下垂等疾病，都會影響視力正常發育。

弱視可以治好嗎？

弱視能不能治好，重點在於發現得早不早、治療有沒有持續。粘靖旻強調，弱視其實是可以治療的，只要在小朋友還在發育時（通常7歲以前）積極處理，大部分都能有明顯進步，甚至恢復正常。治療方法像是戴眼鏡、遮眼訓練、視覺刺激訓練等。如果到長大才發現弱視，治療效果有限，但還是可以試著做訓練，多少會有幫助。

弱視沒矯正會怎樣？

如果弱視沒有在黃金期內矯正，視力發展就會停滯，變成永久性的視力障礙。粘靖旻說，這會影響學習、生活，甚至未來工作選擇，像是考駕照、某些職業都會被視力限制。雙眼視力差太大，連立體感和距離判斷也會變差。

弱視如何治療？

兒童弱視治療重點是早期發現、積極矯正，像是配戴合適眼鏡、遮住好眼睛訓練弱眼、做視覺刺激訓練。大人如果才發現弱視，治療效果會比較有限，但還是可以嘗試視覺復健、電腦訓練等，多少能讓生活更方便。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·「小孩有遠視」很正常？眼科醫揭真相 5情況快就醫

·遠視、老花「都是近的東西看不清楚」，該怎麼分？醫解析差異 出現年齡也不同