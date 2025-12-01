一張不留！郭台銘長女申讓鴻海5180張 估套現逾11億





科技大廠鴻海（2317）於今（1）日公告重大股權異動。根據台灣證券交易所的上市公司大股東持股轉讓日報表，由鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲所代表的兩家法人股東—鋐維股份有限公司與承鋒投資股份有限公司，申報將以一般交易方式，合計出清其所持有的5,180張鴻海股票。

若以今日鴻海收盤價每股222元計算，此次轉讓預計套現約11.5億元。兩公司均採「完全出清」具體轉讓細節如下：

鋐維股份有限公司申讓2,771張鴻海股票，預估套現約6億1,516萬元。 承鋒投資股份有限公司申讓2,409張鴻海股票，預估套現約5億3,479萬元。

值得注意的是，兩家法人股東皆採「完全出清」的方式處分持股，申讓完成後，將不再持有鴻海股份，並透過一般市場交易進行，轉讓期間自114年12月4日起至115年1月3日止。

（封面圖／翻攝自鴻海科技集團）

