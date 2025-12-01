一張不留！ 郭台銘長女郭曉玲脫手5180張鴻海股票

鴻海集團創辦人郭台銘長女郭曉玲名下投資公司，大舉出清鴻海持股。（本刊資料照）

鴻海集團創辦人郭台銘日前才現身鴻海科技日，掀起業內一陣懷舊討論，在今（1）日傍晚再傳出，郭台銘長女郭曉玲名下的兩家法人股東鋐維、承鋒投資，提出申報轉讓持股，總計脫手5,180張鴻海股票，以鴻海今日收盤價222元估計，可套現新台幣約11.49億元。

在AI加持下，鴻海今（2025）年股價最高曾來到265元，近日大盤震盪整理，鴻海股價也稍作休息回到222元，而郭曉玲選在此時賣股，雖然股價也還是相對高點，但不免也令外界聯想，此時郭家賣股是否為決心淡出鴻海的又一訊號。

廣告 廣告

據公開資料，鋐維股份有限公司將申讓2,771張鴻海股票，承鋒投資股份有限公司則是申讓2,409張，兩家公司皆採完全出清的方式進行申讓，一股不留，而交易的有效轉讓期間皆為今年12月4日至明（2026）年的1月3日。

台股今年震盪起伏，但有股民發現，不少董娘總是能在相對低點買進或是相對高點賣出手中持股，成為股民們的觀察指標。此次，郭曉玲指示旗下公司一次出清鴻海持股，眼光是否如同董娘們一樣精準老辣，也成為股民討論話題。

更多鏡週刊報導

鴻海耗資近百萬打造室內聖誕樹 9米高寫下內科最高紀錄

鴻海感恩節來去野餐 劉揚偉現身俏皮自拍

全家超商攜手「茶界鴻海」 力拚現煮茶成長10倍