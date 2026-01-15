張亞中嗆講國語！王義川怒「莫名其妙」 沈伯洋也酸：校長有識字要求？

記者詹宜庭／台北報導

藍白提案彈劾總統賴清德，立法院今（15日）舉行第2場公聽會，邀請學者專家及審查小組立委發言。綠委王義川發言時全程使用台語，卻遭國民黨邀請的學者孫文學校總校長張亞中打斷並要求「講國語」，引發爭議。王義川稍早在社群媒體上怒轟「台語是我的母語，也是我的國語，聽不懂去找翻譯啦！什麼時代了，還在規定要講你口中認為的國語？莫名其妙！」

針對張亞中在公聽會上要求「講國語」，王義川在社群媒體上發文怒轟，「剛剛在彈劾總統公聽會上，我在誇獎張其祿教授時，竟然被對面一位校長喝斥我『立法院要講國語』，我講什麼語關你什麼事，台語是我的母語，也是我的國語，聽不懂去找翻譯啦！什麼時代了，還在規定要講你口中認為的國語？莫名其妙！」

廣告 廣告

民進黨立委沈伯洋也留言稱，根據《國家語言發展法》第三條：本法所稱國家語言，指台灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語。第四條：國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制，「我以為校長應該有識字要求？」

更多三立新聞網報導

曝藍白彈劾總統只想「拼選舉」！王義川再嗆學者離題：吃到黃國昌口水？

火爆場面！講台語被張亞中插嘴「用國語」 王義川怒嗆：聽不懂去找翻譯

柯自打臉？認該處理預算今藍白又擋！王義川轟詐騙：關一年出來還是一樣

TPASS快斷炊 綠議員揭：「這2人」擺爛：在交通委員會卻不替通勤族發聲

