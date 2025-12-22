【張亞中專欄】大法官「五人五大」亂法違憲

unsplash示意圖

張亞中／孫文學校總校長

憲政民主最根本的底線，在於權力是否受法律節制。當憲法被操弄、程序被踐踏、司法成為政治工具，再高喊民主口號，也只是空洞修辭。近日所謂「五人憲法判決」，正是一場赤裸裸的亂法違憲示範，更是賴清德與民進黨合力推動的憲政崩壞關鍵節點。

立法院依法修正《憲法訴訟法》，明定憲法判決須達法定人數與同意門檻，這是立法權對司法權的正當制衡，也是程序正義的基本要求。然而，在明知未達法定人數的情況下，五名大法官竟自行開庭、自行降低門檻、自行作出違憲宣告。憲法法庭未合法組成，即無審判權，是基本常識，根本不具審判權的非法行為，何來判決正當性可言？

更荒謬的是，這五人竟將拒絕參與違法評議的三名大法官，直接排除於「現有總額」之外，彷彿異議者可以被「強制登出」。這種作法，不但毫無憲法依據，更等同於宣告：只要不合執政者之意，就可以被排除於制度之外。這是等同以多數暴力清除異議，徹底背離合議制精神。

五人判決最諷刺之處，在於以程序不正義指控立法院，卻完全無視自身的程序違法。不公開審理、不行言詞辯論、不讓國會或立委陳述意見，卻在密室中完成對自身權力高度相關案件的裁判。程序正義被踐踏，司法淪為政治打手，這樣的「憲法法庭」，連最基本的民主審議標準都不如。

司法本應是政治衝突的最後防線，如今卻成為政治鬥爭的前線武器。當少數大法官以「護憲」之名，實行護權、護位、護政權之實，司法獨立早已名存實亡。這正是民進黨長期以來「凡不利於我者，皆可由司法處理」的權力邏輯，在憲法層級的具體展現。

民進黨將憲法法庭人數不足的責任推給立法院，卻刻意忽略關鍵事實：大法官缺額，源自總統提名失敗。若賴清德真有憲政誠意，完全可以提出國會可接受的人選，化解僵局；但他選擇的是放任缺額、操弄司法、以少數人「硬啟動」憲法法庭，為其政治路線保駕護航。

從行政院拒不副署、不執行國會通過的法律，到憲法法庭違法開庭推翻立法成果，一條清晰的脈絡已然成形：當法律不合意，就不執行；當制度擋路，就改規則；當規則不夠，就直接踐踏。在台灣，真正癱瘓憲政運作的，不是國會，而是總統，這是「權力即法律」的活生生演出。

綜合整理，五位大法官的五大亂法違憲：憲法法庭未合法組成，即無審判權；以程序不正義審判國會立法的程序正義；恣意排除異議大法官，破壞憲政合議精神；侵奪立法權，破壞權力分立與制衡；司法配合行政擴權，形同結構性違憲的合謀。

憲法不應是執政者的工具箱，大法官也不應是總統的護衛隊。今日的「五人判決」，已是對台灣憲政秩序的結構性破壞。賴清德與民進黨統治的台灣，司法已甘願成為權力的附庸，程序也可以因政治需要而彈性解釋，民主的最後一道底線也蕩然無存。這五人五大的亂法違憲，讓民進黨的賴清德再次為台灣民主史留下骯髒的一頁。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

