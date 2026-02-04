【張亞中專欄】為何台灣落得被美國可以隨意奚落？

unsplash示意圖

張亞中／孫文學校總校長

美國聯邦參議員蘇利文（Sen. Dan Sullivan）公然指責台灣在野黨「犧牲國防、向北京卑躬屈膝」，語氣之強烈、措辭之傲慢，根本無視台灣的主權與尊嚴，視台灣為美國戰略棋盤上一枚可以隨意呵斥的棋子。我們要反省的是：問題不在於這位參議員個人的修辭風格，而在於，為何台灣會落得讓美國政客可以如此毫無顧忌地指手畫腳、公開羞辱？

答案其實並不複雜。因為台灣的執政菁英，早已親手交出了尊嚴。

一、成為「被訓斥對象」，是誰造成的？

在正常的國際關係中，即便是盟友，也不存在一方可以公然對另一方的國會決策指責「全責在你」、甚至暗示「你們會引火上身」的情況。這樣的語言，只會出現在宗主國對附庸、或上級對下級的關係之中。

但今日的台灣，卻已習以為常。原因在於，民進黨政府長期對美國採取的是單向依附、全面配合、先行自我審查的路線。軍購要不要買、買什麼、多少錢、是否適合台海防衛，幾乎不容台灣社會有實質討論空間；只要提出質疑，立刻被貼上「不愛台灣」「親中賣台」的標籤。久而久之，美國自然認定：台灣不是談判對象，而是服從對象。

當你自己先跪下來，別人自然站著對你說話。

二、「封殺軍購＝向北京卑躬屈膝」的荒謬邏輯

美國政客與部分台灣側翼最常使用的話術，就是把任何對軍購預算的審查、質疑、延宕，直接等同於「向北京低頭」。這種論述，在邏輯上幾乎不值一駁。

第一，國會審查預算，本就是民主政治的核心機制。要求說明武器是否合用、價格是否合理、交期是否可信，這不是「賣台」，而是基本的財政與國防責任。

第二，如果「不照單全收美國軍售」就等於「向北京卑躬屈膝」，那麼世界上幾乎所有與美國談判軍購條件的國家，豈不全都是「親中勢力」？這種二分法，只是為了封住台灣內部的理性討論。

真正令人警惕的是：這套話術在台灣居然能成立。因為民進黨早已把「親美」變成道德正確，把「質疑美國」變成政治原罪。

三、「美國是恩人」，是致命的錯誤認知

更荒謬、也更危險的，是國民黨主席鄭麗文所提出的「美國（曾經）是台灣恩人」之說。

國際政治沒有恩人，只有利益。過去如此、現在如此，未來還是如此。

過去，美國曾在關鍵時刻發表白皮書切割中華民國，曾拒絕協防金門、馬祖，曾在斷交前數小時才通知台灣，也曾用301條款壓制台灣。今日，美國要求台灣鉅額投資、產業外移、持續擴大軍購，卻從未對「是否出兵」、「如何防衛台灣」給出任何具體承諾。

在這樣的現實之下，仍高喊「恩人說」，不是天真，而是自我矮化。

當台灣的政治人物自己把國家定位成「受恩者」，那麼美國政客自然會把台灣視為「可以訓話、可以施壓、可以要求更多付出」的對象。奚落從來不是突然發生的，而是長期自我降格的結果。

四、問題不在美國，在台灣自己

美國政客說了什麼，並不重要；重要的是，台灣為什麼讓他有底氣這樣說。

答案只有一個：因為台灣的執政者放棄了自主判斷，部分在野者又在關鍵認知上自甘卑微。

當一個國家不敢為自己定義安全、不敢為自己設定底線、不敢對盟友說「不」，那麼被奚落、被利用、被交易，就只是時間問題。

台灣真正需要的，不是更多「替美國解釋」、或「替美國斥責台灣人」的政治人物；而是敢於站直身體、為台灣利益說話的領導者。否則，今天是被美國參議員訓斥，明天，就只剩被寫進交易條款的份。

