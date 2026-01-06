【張亞中專欄】為花蓮 為國民黨 為台灣民主踢出正步 3

張亞中／孫文學校總校長

2026年，台灣的第一道曙光，從花蓮柏南山升起。中國國民黨真正改革的第一道曙光，也將從花蓮露出。歷史上第一次，花蓮有機會為國民黨、為台灣的民主，無懼且驕傲地綻放它的美麗與芬芳。

TVBS前主播、致理科技大學教授何啟聖，正式宣告投入2026年花蓮縣長選舉，直面挑戰在花蓮「實質掌控」長達23年的傅氏政治王朝。何啟聖的要求很簡單，請國民黨先辦個公正，公平、公開的黨內初選。

這個要求，也是一個明確的政治考驗訊號：國民黨是否真心改革，台灣民主能否擺脫一家一室的壟斷。國民黨中央必須回答：花蓮人重要，還是不能得罪違逆呼風喚雨的傅家？

花蓮的問題，已不只是花蓮的問題。傅崐萁，這位在國民黨內部曾被多人直言為「病毒」的政治人物，長年以地方勢力反向挾持政黨，把一個政黨拖入防守、切割、護航的惡性循環，也讓「花蓮政治」成為台灣社會對國民黨最負面的集體想像。

相關爭議，社會早已耳熟能詳。真正令人痛心的，不是爭議本身，而是一個不斷宣稱要「銳意改革」的政黨，卻長期選擇沉默、妥協、視而不見，任由少數人綁架整體形象、吞噬改革誠信。

花蓮因此不只是地方政治失衡的案例，而是台灣民主逐漸「天下為私、權可遮天」的縮影。

何啟聖的參選，為何關鍵？何啟聖的參選，正是對這種結構性沉淪的拒絕。從他的參選聲明中可以看出，他不是來「卡位」，更不是來「分贓」。他選擇站出來，是因為不願看到這樣的污泥政治文化覆蓋了台灣的民主，不願看到國民黨被一人一家反覆消耗、陪葬，不願看到花蓮的好山好水好人被政治的私心所糟蹋。

正所謂：千人諾諾，不如一士諤諤。在眾人因忌憚地方勢力而噤聲之際，敢於挺身而出，本身就是改革最稀缺的資源。

何啟聖並非「激情型政治素人」，而是完整歷練過軍旅、媒體、企業與學術體系的治理型人才，是個有能力承擔改革的人。

他出身政戰體系，15歲即因中美斷交立志報國從軍，畢業於政戰學校新聞系，曾服務政戰特遣單位與青年日報；進入民間後，成為TVBS創台時期的核心主播，了解民生疾苦，熟稔公共溝通與輿論運作。

其後，他歷任1111人力銀行總經理、龍巖集團公共事務處總經理、外商企業全球行銷事業群總經理，實際承擔過組織治理、資源整合、跨部門協調與危機管理。

再加上台灣大學政治研究所與科技管理博士的學術訓練，他所具備的，不只是理念，而是把理念轉化為制度與執行力的能力，這正是花蓮長期最欠缺的治理條件。他的出現，無疑可以為花蓮帶來一個全方位的系統革新。

他不是第一次逆風。早在2016年，當「正步」已被政治正確消音多年，為了喚起愛國的軍魂，何啟聖在凱達格蘭大道發起「五年級踢正步」，成為2003年後第一位將正步重新帶回公共視野的人。那一次，他用行動證明，有些價值，不踢出第一步，就永遠回不來。

今天，在花蓮，他再次踢出第一步，這次，不是閱兵式的正步，而是國民黨改革與花蓮民主重生的正步。

何啟聖清楚地了解到，這一役，不只是一場地方選舉，攸關的不只是一席縣長，而是花蓮、國民黨，台灣民主能否「三赢」的關鍵一役。

花蓮是國民黨最堅實的鐵票區，花蓮人完全對得起國民黨。國民黨不可再辜負最忠誠的花蓮選民，必須認真地改革。花蓮若能改變，國民黨才有資格談改革；國民黨若敢改革，才有重新贏得尊重的可能。好好辦個民主式的公開初選吧，這是希望的起點，也是國民黨中央能否有勇氣改革的試金石，而選民的抉擇則是，花蓮能否打破長達23年，由一對夫妻交互統治的桎梏。

我們應該為這樣的勇氣，給予支持；為這樣的選擇，給予擴散；也為台灣民主，保留一次向前的機會。我們應讓更多人知道，花蓮絕對值得更好。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：何啟聖臉書

