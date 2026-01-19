【張亞中專欄】「美國附庸論」已在台灣成形 7

張亞中／孫文學校總校長

近來，一個自稱要「重新定位台灣未來路線」的政治團體「台美黨」高調成立，打著「台美全面交流」、「台美安全共同體」的旗號，實質上卻是在為一條早已反覆驗證其風險、卻仍不肯面對現實的道路塗脂抹粉。這是舊附庸心態的重新包裝，是急於向美國輸誠的政治投降。

「台美黨」的核心論述之一，是將台灣一切外交與安全困境，簡化並歸咎於「中華民國憲政架構」，聲稱只要拋棄這段歷史脈絡、切斷自身制度根源，全面擁抱美國，台灣便能突破國際困局。這樣的說法，不僅在憲政法理上站不住腳，在現實國際政治中更顯得天真而危險。國際社會從來不是靠改名換姓、表忠輸誠就能換得尊重，更不可能因自我矮化而獲得真正的安全保障。

廣告 廣告

這種論述，本質上正是「台灣成為美國第51州」的換湯不換藥，是一種精神上的附庸主義與奴僕哲學：以「美國為主體、台灣為附庸」，將國家安全寄託於美國善意，並將「附庸」合理化為唯一生存策略。

真正殘酷的現實是：美國從來不是任何國家的「守護者」，而是一個高度理性、精於計算的國家利益行為者。當台灣仍具備半導體、科技實力與地緣戰略關鍵性時，美國願意表達「支持」；但當這些關鍵價值被逐步榨乾、被系統性移轉，美國所關心的，只會是自身風險是否已被排除。屆時，台灣還剩下什麼？

同一個思維脈絡，賴清德所領導的民進黨政府，也正實際走在與「美國附庸論」高度重疊的道路上。賴清德政府日前以「關稅談判成功」自我宣傳，卻刻意隱匿一個令人警醒的事實：台灣為此付出了高達五千億美元、約新台幣十五兆元的投資承諾，並且配套將半導體供應鏈與產業園區整體移往美國。這是一場結構性的資源轉移，不是互惠合作，而是單向讓渡。

只要稍作比較，日本與韓國的案例便足以揭露其中的不合理。日本經濟規模約為台灣五倍，其承諾金額卻與台灣相近；韓國規模約為台灣兩倍，承諾金額反而更低。試問，台灣憑什麼承擔與日本同級、甚至高於韓國的代價？更荒謬的是，民進黨政府竟將「護國神山」視為談判籌碼，毫不保留地奉上。這在歷史上，無異於石敬瑭為保權位而割讓燕雲十六州，以國家安全換取短暫政治苟安。

更諷刺的是，這一切竟被包裝為「民主自由」的代價。當美國政要公開將台灣形容為「供應鏈高風險區」、「兵兇戰危之地」，急於將關鍵產業與供應鏈外移時，這些高喊「台美共同體」的人選擇沉默，甚至反過來配合論述，將責任歸咎於台灣自身，彷彿被掏空是命運安排，是理所當然。

令人憂心的是，這樣的附庸心態，不是僅存在於少數論述者之間，而是已逐漸進入權力核心，甚至被制度化、政黨化。這些急於向美國輸誠、把台灣未來當作談判籌碼的人，並非真正在為台灣找出路，而是在為自己尋找位置、爭取庇護。歷史早已反覆告訴我們：出賣自己換不來安全，附庸只會要求不斷犧牲尊嚴，並最終換來更徹底的被利用。

台灣真正需要的，不是更多自詡「親美」的代理人，而是能夠冷靜判斷國際現實、堅守自身利益、為下一代負責的政治家。任何以掏空產業、稀釋主權、債留子孫為代價的路線，無論包裝得多麼華麗，都只有一個本質定性，就是「附庸的選擇、奴僕的思維」。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【張亞中專欄】未能沒收俄羅斯資產 卻撕開了歐盟的真實裂痕

【張亞中專欄】為花蓮 為國民黨 為台灣民主踢出正步

【文章轉載請註明出處】