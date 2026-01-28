張以理與副總統合掛看板 傳達對其參選支持與期待

市議員參選人張以理於左營區自由四路與重信路口的重要路口，掛設他與副總統蕭美琴合影的助選看板。（張以理提供）

記者吳文欽／高雄報導

左營楠梓市議員參選人張以理廿八日於左營區自由四路與重信路口的重要路口，掛設他與副總統蕭美琴合影的助選看板，張以理表示，此一看板傳達中央與地方團隊對年輕世代參政的支持與期待。

張以理說，能與蕭美琴副總統合掛看板深感榮幸，也非常感謝邱議瑩委員一路提攜與推薦。他會持續用實際行動回應這份期待，讓左營楠梓看見年輕、專業、會做事的力量。

張以理說，過去擔任高雄市青年局長，五年首長歷練扎實，勤走左營楠梓基層，形象清新、行動力強，被視為民進黨在左楠最具潛力的新生代。這次獲得蕭美琴與陳其邁以及邱議瑩的三重力挺，不僅代表對他能力與人品的高度肯定，也傳達中央與地方團隊對年輕世代參政的支持與期待。

邱議瑩指出，張以理不只是年輕，更是「會做事的人」，熟悉市政、貼近民意，是左楠需要的新力量，同時他也是陳其邁市長的子弟兵，長期在市政團隊歷練，深受市長肯定；蕭美琴也透過看板傳達支持，象徵對張以理的信任與祝福。