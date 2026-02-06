張以理超人裝亮相年貨大街 陳其邁笑虧：內褲怎麼穿到胸前？

張以理(中)發想的新戰袍，胸前紅色V字呼應「超人力霸王」的主題。 圖：張以理競選辦公室/提供

[Newtalk新聞] 2026第三屆高雄左營眷村年貨大街6日晚間於左營文化園區熱鬧開幕，高雄市長陳其邁親自出席，與地方民眾一同感受濃濃年節氣氛。左營楠梓市議員參選人、前青年局長張以理也到場，身著日前由他發想的新戰袍亮相，胸前紅色V字呼應「超人力霸王」的主題，也代表陳其邁子弟兵被市長訓練成超人民代，成為現場吸睛亮點。

活動互動過程中，陳其邁看到張以理外套上的字樣，笑著打趣說「你為什麼要把內褲印在胸前？」張以理立刻回應「市長啊，這是向超人力霸王致敬啦！」還得意擺出「Team Taiwan」姿勢，引來現場笑聲不斷。

張以理表示，左營眷村年貨大街已邁入第三屆，不僅是地方重要的年節活動，更是眷村文化與觀光人潮的結合。今年攤位動線規劃順暢，從傳統臘味年貨、年節糕點、手寫春聯，到文創市集、特色餐車與親子遊樂區，讓大小朋友都能找到樂趣，是非常適合全家大小一起走春的好去處。

張以理也指出，左營是全台保存最完整的眷村聚落之一，建業新村周邊串聯蓮池潭、龍虎塔、春秋閣等景點，透過年貨大街的舉辦，不僅讓民眾採買年貨，更讓更多人重新走進左營、認識眷村文化，這正是地方活動最有價值的意義。

2026第三屆高雄左營眷村年貨大街自2月6日起至15日，於於左營文化園區(建業新村海平路口與實踐路)開張，平日15:00至22:00、假日10:00至22:00，主辦單位邀請全國民眾把握春節前夕，走進左營感受最有年味的眷村市集。

陳其邁看到張以理的外套，笑著打趣說「為什麼要把內褲印在胸前？」 圖：張以理競選辦公室/提供