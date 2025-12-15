「張伯倫式綏靖」! 川普安全戰略震撼歐洲 義直言「該醒了」 烏拒撤軍劃紅線

在美國總統川普推動的新國家安全戰略陰影下，歐洲對自身安全的焦慮正快速升高。 圖：翻攝澤連斯基臉書

[Newtalk新聞] 在美國總統川普推動的新國家安全戰略陰影下，歐洲對自身安全的焦慮正快速升高。義大利總理梅洛尼直言，華盛頓的態度已向歐洲發出清楚訊號：長期仰賴美國提供安全保護的時代，恐怕正在結束。

梅洛尼週日在羅馬出席其所屬「義大利兄弟黨」主辦的政治活動時發表長達一小時的演說，將川普的安全戰略形容為「歐洲必須吞下的一記警鐘」。她指出，川普比歷任美國領導人更直接表明，美國有意逐步從歐洲大陸抽身，迫使歐洲自行承擔防衛責任。

「80年來，我們把安全交給美國，還假裝這一切是免費的，」梅洛尼直言不諱地表示，「歐洲，早安。」

梅洛尼強調，義大利支持烏克蘭，並非出於理想主義，而是攸關國家利益與安全。她同時反駁將歐洲描繪成「無用龐然大物」的說法，稱歐洲是一個不需要任何人許可即可存在的文明，「自由是有代價的，但屈服的代價更高。」

在德國方面，國防部長皮斯托瑞斯對美國斡旋下的烏克蘭談判持保留態度。他表示，目前的談判陣容「並不特別令人信服」，但美國談判代表抵達柏林，本身仍是一個必要且正面的訊號。

「你只能和舞池裡的人跳舞。」皮斯托瑞斯說，同時對俄羅斯總統普丁是否真心追求和平表示高度懷疑，指出過去的經驗已多次證明莫斯科的承諾不可靠。

歐盟外交與安全政策高層卡婭．卡拉斯則將焦點放在北約與烏克蘭的安全未來。她強調，各國加入北約，並非挑釁，而是出於對俄羅斯侵略的恐懼。瑞典、芬蘭與波羅的海國家皆是如此。

卡拉斯警告，若烏克蘭無法加入北約，就必須獲得「真正的安全保障」，而非紙上承諾或空頭支票。「這些保障必須是真正的軍隊與真正的能力。」她指出，並強調頓巴斯絕非普丁的最終目標。

在前線，烏克蘭總統澤連斯基也劃下明確紅線。儘管美國提出「凍結戰爭」的構想，基輔拒絕任何要求烏軍單方面撤出頓內茨克地區的方案。烏克蘭政府認為，這等同於投降。

根據《Politico》報導，烏克蘭已否決在頓巴斯設立「非軍事自由經濟區」的提議，理由是此舉將製造對俄羅斯有利的灰色地帶。基輔方面僅接受「鏡像撤軍」方案，也就是俄烏雙方必須對等後撤，不為俄軍留下任何安全緩衝空間。

美國國內也出現明確反對聲音。共和黨眾議員唐．貝肯直言，逼迫烏克蘭交出更多領土以換取和平，並非雷根式外交，而是「張伯倫式綏靖」。他警告，歷史已證明向侵略者讓步的代價。

貝肯指出，約 70% 的美國民眾支持烏克蘭，「我們必須站在自由一邊，而不是站在霸凌者那一邊。」

