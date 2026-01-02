張伯維重返職業舞台！ 聯手李漢昇 助洋基工程本土戰力再升級





洋基工程籃球隊今(2)日宣布李漢昇、張伯維正式加入團隊，強化後場深度與團隊進攻。

現年31歲的李漢昇，曾於T1聯盟時期締造單場16分、12籃板、10助攻的表現，成為聯盟首位完成大三元的本土球員。上季效力TPBL新竹御嵿攻城獅，以強悍的防守和外線幫助球隊。總經理錢韋成表示：「漢昇的加入不僅提升球隊後場防守侵略性，適時提供外圍火力，更重要的是能串連團隊進攻。」

而現年35歲的前鋒張伯維，2023-24賽季效力於高雄鋼鐵人，場均能繳出9.1分、2籃板、1助攻，三分球命中率36.8%。張伯維表示：「感謝球團給我這個機會重返職業舞台，我會展現一貫的拼勁從防守出發，為團隊帶來更多的經驗和能量。」

