張佑宗專欄：從反否決設計 反思台灣的行政立法僵局

從2024年賴清德就任總統之後，台灣行政與立法的對峙，逐漸從偶發事件轉為常態性的問題。預算審查高度對抗、覆議淪為形式程序、朝野相互指控對方違憲與濫權，這些常態性的政治僵局，反應台灣憲政制度結構的確出現重大的問題。

近年來，半總統制研究有一個重要轉向，不再辯論「某個國家是不是半總統制」？「那一種類型的半總統制比較好」？焦點從類型學研究轉移到因果機制的研究，同為半總統制國家，影響民主表現與衝突型態的關鍵機制，例如總統權力強弱、是否能解散國會、內閣究竟對誰負責，以及在共治（cohabitation）時，權力是否會被迫轉移等問題。Linz早就指出，總統制（或半總統制）的核心風險，在於「雙重民主正當性」（dual democratic legitimacy）：總統與國會皆由人民選出，雙方都可主張代表真正民意。一旦政治立場分裂，制度若缺乏有效的仲裁與妥協機制，對抗便可能升高為僵局。Linz並非要否定總統制，而是提醒若行政與立法缺乏對稱的制度工具，雙重正當性將轉化為雙重對抗。其中，反否決（veto override）（即反對總統否決權的門檻）門檻，就是其中一非常重要的對稱工具。

Carsten Anckar和Thomas Sedelius兩人（2025）研究在共治時期總統權力的變化，他們指出在共治的情境下總統實際的影響力，往往會被「制度與政黨結構」壓縮。總統不是永遠那麼強，而是會在特定的政治組合下權力被縮減回去。從這點放在台灣，可以發現一個尖銳的觀察判斷：台灣是總統直選（高度正當性），但在立法端，總統缺乏足以迫使國會回到協商的硬權力，因為沒有主動解散、覆議案又易被簡單多數反否決。在分立政府時，台灣實際運作就會滑向：總統在立法過程中呈現弱勢，國會多數則呈現強勢，總統只能消極（呼籲人民或立法委員）抵抗立法權。

根據Robert J. McGrath等人（2018）的研究，不同政治體制反否決權的門檻如果越高，則行政首長在各種預算與政策立法過程中的影響力越大。反之，如果反否決只需簡單多數，反否決就更接近「延宕權」（suspensive veto）而不是「制衡權」。Pablo Valdivieso-Kastner和Sergio Huertas-Hernández兩人（2024）的研究更指出，如果反否決放在多黨、分裂國會的脈絡下分析，會發現反否決更容易變成政黨動員與議程控制的延伸，而非迫使跨陣營妥協的制度設計。

如果把上述最新研究成果，放入台灣政治衝突的案例中，會得到一個重要的結論：台灣真正的憲政制度問題，不只是行政立法衝突，更重要的是責任與權力配置不對稱，讓衝突變得既不可預期、又難以被制度化解。其中台灣總統反否決的門檻偏低，當在分立政府時，自然會把「協商」推向體制外（街頭、輿論、程序戰），因為體制內的否決、再協商、妥協的過程被削弱了。台灣的覆議設計，比起美國「總統制強否決」，或是法國的「主動解散國會權」，更像是一種象徵性的行政防線，有覆議程序但缺乏槓桿。換言之，在分立政府情境下，國會多數幾乎可以單方面主導立法進程，而行政端缺乏對等制衡工具。

台灣在民主轉型初期，為防範行政權過度集中而設計的削弱機制，未必符合成熟民主階段，對權力對稱與政策穩定性的需求。當制度仍停留在民主過渡期折衷設計，政治競爭便可能反覆撞擊制度的邊界。因此，當前的行政立法僵局，不應僅視為政黨互信不足，更是一種制度對稱性不足的反映。台灣憲政制度必須為雙重民主正當性提供對稱工具。否則，雙重正當性將持續轉化為雙重僵局。台灣是一種把總統直選的正當性放大，卻把總統在政治僵局中的制度槓桿給拆掉。結果是雙重正當性仍在，但只有一邊（立法院）握有能把衝突推回談判桌的工具。當處於同黨執政時權力高度集中在總統；當處於分立政府時政治衝突迅速僵化。由於反否決的檻過低，從理論上的制衡工具退化為程序性延宕。

民主制度並不害怕衝突，但民主需要可預期的衝突解決機制。當否決或反否決僅是延宕權，當解散權幾乎不存在，行政與立法的對抗便缺乏制度出口，只能透過輿論動員與程序攻防消耗彼此。一個真正成熟的民主國家，不在於強化某一方的力量（總統或國會），而在於讓任何重大政策，都必須經過廣泛討論與凝聚共識。否則，雙重正當性將繼續演變為制度性對抗，而民主的運作成本，終將由整個社會承擔。

※作者為臺灣大學政治學系教授，臺灣大學社會科學院院長。