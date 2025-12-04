張佩瑩鄉長推展成人教育熱潮 埔心鄉公所網路報名每月秒殺

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為推廣成人教育、激勵鄉親培養生活學習的興趣與動力，埔心鄉公所在去年五月開始籌措經費，規劃每月一次的生活藝能課程，並採取網路報名方式提升參與便利性。課程推出後深受鄉親喜愛，場場皆在開放報名後瞬間額滿，堪稱「網路秒殺」。

埔心鄉公所從去年五月開始推動的成人教育以來，每一次都有滿滿的民眾體驗公所的創新課程。（圖／記者周厚賢攝）

埔心鄉公所十一月份的課程特別邀請知名鹿角蕨植栽老師羅琨雄，教授鹿角蕨的手作與照護技巧。每場次限額30人，羅老師在課堂中完整分享養護秘訣，讓學員能將親手製作的作品帶回家，並在生活中持續應用。民政課長陳慧芬表示，活動初辦時即出現報名人潮過多、名額不足的情形，為兼顧公平與效率，公所隨即改採線上報名制度。「我們每個月的報名，都可以用『秒殺』來形容。」陳慧芬指出，公所會提前公告報名時間，而在當日早上九點準時開放系統後，立刻出現大量鄉親上線搶名額，「那畫面簡直像電腦大戰，每次能成功報名的民眾都像是『網路快手』。」

雖然鄉公所定名為成人教育課程，但在現場卻有鮮明親子共學的教育意義。（圖／記者周厚賢攝）

談及推動系列課程的初衷，鄉長張佩瑩表示，埔心屬鄉村型地區，相關才藝或手作教室相較都市較少，因此希望利用假日安排多元實用的課程，提供親子共同學習的機會。「雖然名稱是成人教育，但其實開班以來常常看到家長帶著孩子一起來參加。」張鄉長說，她選擇的課程主題都以生活實用、美學提升為核心，讓民眾能輕鬆學、快樂做，並把成果美美地帶回家。

十一月份課程由鹿角蕨植栽老師羅琨雄擔綱，教導民眾生活與鹿角蕨貼近。（圖／記者周厚賢攝）

張佩瑩也分享了課堂中的暖心時刻。本月鹿角蕨課程結束後，一位阿嬤主動向她表達感謝：「謝謝鄉公所開這些課，讓我找到生活的成就感。」阿嬤甚至從包包中拿出一枚印章——她先前課程的作品——特地贈送給鄉長，感謝課程帶給她生活中的期待與快樂。「正是鄉親們這樣的回饋，讓我們更有動力規劃更多課程。」張鄉長表示，未來將持續推出多元生活藝能主題，讓埔心鄉親在自在的學習中提升技能、增進生活美感，打造更有活力的學習型社區。

埔心鄉公所成人教育課程推出後深受鄉親喜愛，場場皆在開放報名後瞬間額滿，堪稱「網路秒殺」。（圖／記者周厚賢攝）

