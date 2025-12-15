張信哲世界巡迴巴黎落幕 馬上推新MV揪鍾瑶入鏡
【緯來新聞網】「情歌王子」張信哲（Jeff）2025《未來式 Our Story》世界巡迴演唱會最終站，於上月14日開唱，而巡演落幕不到一個月，張信哲旋即再送驚喜，今（15日）火速推出全新〈守候〉MV，MV 採取雙城敘事，張信哲的故事線發生在巴黎，女主角鍾瑶則在台北拍攝，張信哲說，MV 中出現的法文口白，靈感正是來自西蒙・波娃的文字，「這些法文口語，都是她書上的。」MV 裡，他與女主角鍾瑶所閱讀的，正是西蒙・波娃的著作《越洋情書》，而這次巴黎拍攝行程，也特別以紀實方式取景拍下她的墳墓
MV裡他與女主角鍾瑶都是閱讀西蒙・波娃的著作《越洋情書》。（圖／潮水音樂提供）
談起〈守候〉，張信哲分享，這首歌最打動他的地方，在於歌曲所描寫的成熟感情觀。他認為，成年人在面對愛情時，往往會有更深一層的思考，與年輕時橫衝直撞、義無反顧的愛情截然不同。也因此，這次特別選擇在巴黎拍攝 MV，正是想透過這座被視為愛情象徵的城市，去呈現不只是浪漫，而是一段更內斂、更成熟的情感狀態。
特別值得一提的是，〈守候〉MV 的巴黎拍攝行程，張信哲也特別帶著家人同行，張媽與弟弟一同遊歷巴黎。工作之餘，他陪著家人走訪街頭與經典景點，讓這趟拍攝不只是創作任務，也成為難得的家庭旅行，展現私下孝順又溫暖的一面。
MV 的巴黎拍攝行程，張信哲也特別帶著家人同行。（圖／潮水音樂提供）
隨著〈守候〉MV 正式上線，也象徵《未來式 Our Story》世界巡迴在 2025 年於巴黎站圓滿收官。張信哲同步預告，這趟音樂旅程並未畫下句點，2026 年將再度啟航，預計前進紐西蘭、澳洲三站開唱，邀請粉絲繼續與他一起，走向下一段屬於彼此的音樂故事。
