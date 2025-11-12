張信哲二度登倫敦開唱！台上一脫引全場尖叫 驚喜同框世界級歌手

「情歌王子」張信哲日前登上倫敦OVO Arena Wembley舉辦《未來式 OUR STORY 世界巡迴演唱會》倫敦站，這是他生平第二度插旗倫敦開唱，其實這場演出原本早在五年前就要舉辦，但因疫情阻隔，終於在2025年圓滿實現。

「情歌王子」張信哲日前登上倫敦OVO Arena Wembley舉辦《未來式 OUR STORY 世界巡迴演唱會》倫敦站。（圖／潮水音樂 提供）

事實上，張信哲早在2019年9月便曾赴英國，在前Elton John經紀人Harvey Goldsmith的安排下舉辦國際記者會，宣布成為繼李宗盛、陳奕迅後登上Royal Albert Hall的華語歌手。

時隔五年，張信哲總算帶著《未來式》巡演重返倫敦，他滿懷感慨地向全場觀眾致意表示：「謝謝！讓大家久等了！」隨即興奮喊出：「我在這邊還忍不住要講，倫敦，我來啦！」引全場尖叫聲。他還笑問觀眾：「也不知道今天是暖氣太強，還是大家太熱情？」語畢直接在台上脫下外套，掀全場首波高潮。

張信哲在台上回憶說：「其實，本來《未來式》演唱會的海外第一站要設在倫敦，可是呢，好事多磨，遇到了疫情。對，隔了五年，才在倫敦上演。本來是想在倫敦開頭，把祝福帶向世界的每一地，但沒有關係，我們終還是相聚在一起了！」

張信哲坦言，這場在倫敦的演出因疫情關係等了5年。（圖／潮水音樂 提供）

張信哲相當開心能看到台下粉絲殷殷期盼的臉龐，有老朋友、大朋友，也有小朋友，他笑說：「大家看起來都年輕、氣色好！」也問候大家身體健康，全場觀眾齊聲回應「健康！」讓他開懷表示：「真的非常感謝大家，我也很健康，終於熬過了這個疫情，重新聚集在倫敦，一起實現之前約好的演唱會。」

最令人驚喜的是，〈太想愛你〉作曲人葉良俊也現身倫敦站，親臨現場力挺張信哲，兩人重逢畫面引發觀眾驚呼與熱烈掌聲。張信哲深情說：「其實對我來說，我非常珍惜跟你們相聚的每一刻、每一分、每一秒。謝謝。我知道有很多朋友從世界各地飛過來，對吧？謝謝！」

提到與英國的再續前緣，張信哲此行也特別與音樂老朋友、Take That的Gary Barlow再相逢。兩人曾於2019年攜手合作英文新歌〈A Matter of Love〉，Gary Barlow譜的旋律優雅動聽，更破天荒請到曾為電影《獅子王》、《阿拉丁》主題曲、音樂劇《萬世巨星》、《艾薇塔》填詞的Tim Rice爵士操刀歌詞，〈A Matter of Love〉的英文詞美得就像一首詩，三方合作超級愉快，而該次的英倫合作，更成為張信哲音樂生涯相當重要的里程碑。

有趣的是，2019年當張信哲和Gary Barlow兩人初次碰面時，見面都在聊音樂，當下忘了合照留念，張信哲原以為隔年Royal Albert Hall演唱會就會再見面，沒想到一別六年，連一張合照都沒有。這次一重逢，兩人見面就笑說：「這次要先拍照！」畫面溫馨又逗趣。如今事隔6年再和Gary Barlow重聚，新的音樂合作勢必再啟動。

張信哲此行也特別與音樂老朋友、Take That的Gary Barlow（右）再相逢。（圖／潮水音樂 提供）

