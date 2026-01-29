張信哲周興哲同台嗨唱拜早年

「情歌王子」張信哲與「新世代創作天王」周興哲日前受邀「喬山五十感恩慈善演唱會」中再度合體，帥氣合照29日一曝光立即引發粉絲關注。談到他們當天在大巨蛋演出，2人不約而同地說「唱上了癮」，期待未來在台北大巨蛋舉辦個唱，加上即將迎來農曆新年，他們不忘作揖給最愛的樂迷們拜個早年，齊祝大家「馬上賺錢」、「馬到成功」。

他們日前在大巨蛋後台相見歡，周興哲一見到張信哲，恭敬地笑說：「想念哲哥。」期待能很快再有機會與張信哲同台合唱。被問及新年新願望，兩人異口同聲稱希望很快有機會在台北大巨蛋舉辦個人的演唱會，讓粉絲十分期待。聊到相識淵源，張信哲憶起2017年時看見周興哲的創作才華，並主動向他邀歌，他們初見在白金錄音室，隨後誕生作品〈遷徙〉並收錄於張信哲《擁恆》專輯中，推出後獲好評。

「雙哲」埋合作伏筆

張信哲也分享，當時聽到〈遷徙〉Demo是英文版本，一聽便喜歡，雖然最後使用中文版本，但他希望能讓歌迷聽到英文版，2人在現場談到此事，開心說未來若有機會，不排除能將〈遷徙〉唱回最初的英文版本，「讓大家聽看看這個好版本。」

周興哲傳將戰《歌手》

各自擁高人氣的他們，工作行程滿檔，張信哲將在3月14日赴奧克蘭開唱、3月20日舉辦墨爾本站和3月28日則在雪梨登場，他雪梨站一開賣秒殺，29日宣布加開座位，成績亮眼；周興哲以「Odyssey旅程」世界巡演跑遍全球，近期正忙參與錄製陸綜《聲生不息》，周興哲日前還被爆出是《歌手2026》首發歌手之一，王力宏、林宥嘉等人也出現在網傳名單中，儘管節目組尚未公布正式名單，早已掀起網友熱議。