張信哲國際歌友會被控繳錢不給禮品 官方發聲回應了

【緯來新聞網】張信哲近日剛完成長達6年的2025《未來式 Our Story》世界巡迴，不料卻傳出有歌迷花錢加入國際歌友會，卻遲遲沒有收到入會該領取的禮品，在小紅書上抱怨是傷害了張信哲的形象，對此，歌友會稍早也發聲澄清：「陸續在寄送，已經有歌迷收到了。」

張信哲近日剛完成長達6年的巡演。（圖／潮水音樂提供）

擁有情歌王子封號的張信哲相當寵粉，總是在演唱會上逗笑粉絲「張太太們」，他的國際歌友會也已經成立30年，但近日卻有歌迷在小紅書上抱怨，自己繳了2000元的年費，卻沒有拿到年度入會禮等，非常不滿，不過歌友會則澄清都已經陸續在寄送當中。



張信哲日前在法國時間14日晚間正式開唱，同時也是《未來式 Our Story》世界巡迴最終站，沒想到他在演唱壓軸神曲〈愛如潮水〉後，神來一筆公布：「我們，東京見。」預告了 2026 海外巡迴的開端。

