張信哲孤身流浪巴黎驚傳意外！凡爾賽宮路上弄丟護照

張信哲對巴黎有刻骨銘心的回憶。潮水音樂提供

張信哲「2025 未來式 Our Story」世界巡迴演唱會，最終站於法國時間14日晚間在浪漫之都巴黎開唱，為這段橫跨6年、飛越五大洲的旅程畫上句點。張信哲感性說：「這是我們2025年的最後一站，對我和所有團隊都很重要。」粉絲激情回應並跺腳吶喊，他感動含淚之餘，不忘幽默提醒：「希望我下次來，這個場館還在，大家小心一點喔！」全場笑聲不斷。

張信哲開場以經典〈信仰〉震撼揭幕，全場尖叫瞬間爆炸。他接連演唱〈別怕我傷心〉、〈不要對他說〉三首經典金曲，觀眾情緒全面失控，甚至有荷蘭粉絲哭到泣不成聲，呼喊「阿哲我愛你」的聲浪一浪高過一浪，徹底點燃巴黎夜空。

廣告 廣告

20251117張信哲對巴黎有刻骨銘心的回憶。潮水音樂提供

演出中，張信哲驚喜地以流利法文向粉絲問好「Bonsoir」，並大喊：「巴黎，我回來啦！」他笑說：「你們的熱情讓巴黎的天氣都變好了！」甚至在台上直接脫外套換裝，引爆全場尖叫。巴黎限定驚喜同樣備受矚目，他在〈找鑰匙〉穿上特別訂製的紫色毛料外套與蕾絲襯衫，法式浪漫氛圍滿點。

談起與巴黎的深刻連結，張信哲透露多年前離開巨石唱片、準備自組工作室時，曾獨自到巴黎流浪兩個月，天天往返各大博物館，甚至某次在凡爾賽宮返程時弄丟護照，成為他對巴黎最刻骨銘心的記憶。因此選在此地作為巡演最終站，對他具有「人生重新啟動」的象徵。

張信哲對巴黎有刻骨銘心的回憶。潮水音樂提供

壓軸〈愛如潮水〉更是全場萬人大合唱，震到場館彷彿跟著共鳴。就在粉絲準備迎接告別時，張信哲突然丟出一句：「我們，東京見。」瞬間引爆全場最高潮，宣告2026海外巡迴正式啟動，粉絲從不捨瞬間轉為狂喜，尖叫聲久久未止。



回到原文

更多鏡報報導

李玟曾花11小時錄音「連廁所都不去」 音樂教父曝合作內幕

Ella為「人生第一次」淚灑舞台！重金打造15公斤戰甲震撼全場

「國光女神」梁云菲驚傳輕生獲救！現況曝光吐心聲：或許人生還有使命