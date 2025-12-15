張信哲巴黎取景拍MV 罕見談感情觀暗藏浪漫線索

張信哲〈守候〉MV 在巴黎拍攝。（圖／潮水音樂提供）

張信哲推出新歌〈守候〉MV，他分享這首歌最打動自己的地方，在於歌曲所描寫的成熟感情觀，他認為成年人在面對愛情時，往往會有更深一層的思考，與年輕時橫衝直撞、義無反顧的愛情截然不同，也因此這次特別選擇在巴黎拍攝 MV，正是想透過這座被視為愛情象徵的城市，去呈現不只是浪漫，而是一段更內斂、更成熟的情感狀態。

〈守候〉MV 採取雙城敘事，張信哲的故事線發生在巴黎，女主角鍾瑶則在台北拍攝，兩人未必是一對情侶，甚至可能是兩條完全沒有交集的人生線，但各自在不同城市裡，面對的卻是相同的命題，對愛情、對與對方相見的渴望。張信哲也拋出提問：「你追求的，究竟是內心真正渴望的那份愛情，還是只是身處浪漫城市，卻過著和所有人一樣庸庸碌碌、平淡無奇的感情生活？」

張信哲新歌MV暗藏文學線索。（圖／潮水音樂提供）

值得一提的是，〈守候〉MV 中其實藏著一個重要的文學線索，法國思想家西蒙波娃，張信哲透露MV 中出現的法文口白，靈感正是來自西蒙波娃的文字，「這些法文口語，都是她書上的。」MV 裡，張信哲與女主角鍾瑶所閱讀的，正是西蒙波娃的著作《越洋情書》，而這次巴黎拍攝行程，也特別以紀實方式取景拍下她的墳墓，將哲學、文學與成熟愛情觀悄然交織進影像之中。

