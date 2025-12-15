張信哲巴黎家族旅行 〈守候〉洩感情觀

張信哲〈守候〉MV走訪巴黎經典地標。潮水音樂提供



張信哲「未來式Our Story」世界巡迴演唱會最終站選在浪漫之都巴黎，巡演落幕不到1個月，他又推出在巴黎拍攝的〈守候〉MV，還順道帶著媽媽與弟弟來一趟難得的家族旅行。

〈守候〉MV 採雙城敘事，張信哲的故事線發生在巴黎，女主角鍾瑶則在台北拍攝，2人未必是一對情侶，甚至可能是兩條完全沒有交集的人生線，但各自在不同城市裡，面對的卻是相同的命題，對愛情、對與對方相見的渴望。

談起〈守候〉，58歲的張信哲分享最打動他的地方在於歌曲所描寫的成熟感情觀，認為成年人在面對愛情時往往會有更深一層的思考，與年輕時橫衝直撞、義無反顧的愛情截然不同。

而在 MV 結尾的法語獨白：「唯有當你也和我一樣渴望時，我們的相見才有意義。」張信哲表示，這正是〈守候〉想傳達的成熟愛情觀，「當你真正愛1個人時，未必需要抓住他，而是願意給他自由，讓對方真正體會到這段感情的重量，唯有如此，2人的相聚才具有意義」。

