張信哲巴黎撩粉 預告明年東京見

張信哲2025「未來式Our Story」世界巡迴演唱會橫跨6年、飛行縱橫5大洲，最終站14日選在浪漫之都巴黎劃下完美句點。

張信哲以經典曲〈信仰〉震撼開場，接著帶來〈別怕我傷心〉，前奏一下，觀眾席立即情緒沸騰。來自荷蘭的女粉絲更是感動落淚，一邊大聲合唱、一邊哭得梨花帶雨。他以法文「Bonsoir！（晚上好）」向粉絲問好，並大讚粉絲熱情：「你們讓我好熱啊！」氣氛瞬間升溫。他接著就在原地快速換裝，掀起全場另一波尖叫。

唱到〈找鑰匙〉時，張信哲換上特別為巴黎打造的新造型紫色毛料西裝外套搭配白色長版蕾絲緞花襯衫，散發十足法式浪漫。歌曲結束後，他突然調皮喊：「巴黎，今夜不鎖門嗎？」大撩粉絲，讓全場沸騰。

接著，張信哲深情地向粉絲告白：「這是我們2025的最後一站。對我本人，還有我們所有團隊來說，都是非常值得紀念的地方。」粉絲則熱情回喊：「張信哲我愛你！」讓他感動泛淚。

在唱完壓軸神曲〈愛如潮水〉後，張信哲宣布：「我們，東京見。」無預警拋出重磅喜訊，預告2026年海外巡迴將於日本啟動，再度引爆全場歡呼。