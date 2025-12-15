張信哲拍MV巴黎取景 送驚喜

張信哲推出全新〈守候〉MV，鏡頭停留在巴黎。

記者戴淑芳∕台北報導

「情歌王子」張信哲2025《未來式 Our Story》世界巡迴演唱會最終站，選在浪漫之都巴黎，巡演落幕不到1個月，張信哲旋即再送驚喜，15日火速推出全新〈守候〉MV，鏡頭持續停留在巴黎。

談起〈守候〉，張信哲分享，這次特別選擇在巴黎拍攝MV，正是想透過這座被視為愛情象徵的城市，去呈現不只是浪漫，而是一段更內斂、更成熟的情感狀態。

值得一提的是，〈守候〉MV中其實藏著一個重要的文學線索——法國思想家西蒙波娃。張信哲透露，MV中出現的法文口白，靈感正是來自西蒙波娃的文字，「這些法文口語，都是她書上的。」為〈守候〉增添更深一層的思想重量。

值得一提的是，〈守候〉MV的巴黎拍攝行程，張信哲也特別帶著張媽與弟弟一同遊歷巴黎，讓這趟拍攝不只是創作任務，也成為難得的家庭旅行，展現私下孝順又溫暖的一面。