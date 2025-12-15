張信哲曝愛情觀 給自由不強求

「情歌王子」張信哲日前在法國巴黎結束巡演。短短不到一個月，張信哲旋即再送驚喜，15日推出全新〈守候〉MV，邀來鍾瑶擔任女主角，詮釋對愛情、對與對方相見的渴望。

〈守候〉MV開頭口白以法國思想家西蒙波娃的文字貫穿理念，「我如此渴望見到你，但我不會要求你來」，道出想見卻不強求的心情。張信哲表示，這正是〈守候〉想傳達的成熟愛情觀：「當你真正愛一個人時，未必需要抓住他，而是願意給他自由，讓對方真正體會到這段感情的重量，唯有如此，兩人的相聚才具有意義。」這樣的愛，是在守候中保留期盼，在等待後仍能攜手向前。

此次巴黎MV拍攝行程，張信哲走訪艾菲爾鐵塔、塞納河畔等地標取景，也特別以紀實方式取景，拍下西蒙波娃的墳墓，將哲學、文學與成熟的愛情觀悄然交織進影像之中，為〈守候〉增添更深一層的思想重量。孝順的張信哲也特別帶著張媽媽與弟弟一同遊歷巴黎，讓這趟拍攝也成為難得的家庭旅行。