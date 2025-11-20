張信哲歌友會爆爭議！粉絲控繳2000元「收不到禮」官方緊急回應了

〔記者邱奕欽／台北報導〕張信哲國際歌友會捲入爭議！有歌迷控訴繳了2000元年費卻遲遲收不到入會禮品，在社群平台上發文質疑官方「收錢不給禮」，事件在網路上迅速發酵恐影響張信哲形象。對此，張信哲國際歌友會也火速做出回應，強調禮品正陸續寄送中，「已有歌迷收到！」

有歌迷在小紅書發文指出，加入張信哲國際歌友會後，理應能收到年度入會禮，但等待多時仍未見包裹而感到相當失望，甚至質疑歌友會作業流程是否出現問題。爾後，該篇文章迅速引起討論，不少長期會員留言安撫，也有人擔心會影響張信哲寵粉的好形象。對此，國際歌友會緊急出面澄清，「陸續在寄送，已經有歌迷收到了！」強調未拖延或怠忽。

張信哲近日剛完成長達6年的《未來式 Our Story》世界巡迴，最終站於法國開唱後驚喜宣布「東京見」，預告2026海外巡迴即將啟動。演唱會才落幕，國際歌友會卻爆出禮品寄送爭議，也讓外界期待官方後續是否會提出更明確的交貨進度說明。

