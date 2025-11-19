張信哲歌友會遭控欺騙！收2千會費「會員禮全跳票」唱片公司回應了

記者徐珮華／台北報導

張信哲2025「未來式 Our Story」世界巡演日前圓滿落幕，不料今（19）日《CTWANT》爆料，有歌迷去年加入張信哲歌友會，繳納會費後卻遲遲未收到應有的會員禮，怒控歌友會欺騙歌迷。對此，張信哲所屬潮水音樂回應《三立新聞網》：「陸續在寄送，已經有歌迷收到了。」

張信哲「未來式 Our Story」巡演落幕。（圖／潮水音樂提供）

張信哲出道逾35年，累積大批海內外死忠粉絲支持，歌迷也在1995年自發成立「國際歌友會」，每年會費新台幣2000元，入會後可獲得會員卡、入會禮、張信哲親筆簽名生日賀卡等。不過根據《CTWANT》報導，有歌迷自稱去年12月繳費入會，至今仍未收到會員卡，想當然入會禮、生日禮也全數跳票，痛批「沒時間不想辦歌友會，可以不要辦」。潮水音樂對此表示已陸續寄送。

廣告 廣告

張信哲粉絲怒控歌友會欺騙歌迷。（圖／翻攝自小紅書）

而張信哲日前在法國巴黎結束為期6年的「未來式 Our Story」世界巡演，演唱會尾聲驚喜宣布「我們，東京見」，預告2026海外巡迴的正式開端，粉絲從不捨瞬間轉為狂喜，尖叫聲久久不停。

更多三立新聞網報導

張信哲「今夜不鎖門」開撩！荷蘭女粉絲哭翻 失控反應全曝光

梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生

踢爆金曲歌后真面目！羅一鈞開嗆「得獎後就斷聯」她16字火大反擊

楊丞琳「台灣是我生長的地方」！許願新巡演唱回家鄉：非常想念歌迷

