張信哲獨自流浪到巴黎 遊凡爾賽宮驚曝弄丟護照

張信哲在法國巴黎開唱。（圖／潮水音樂提供）

張信哲2025《未來式 Our Story》世界巡迴最終站選在浪漫之都巴黎，於法國時間14日晚間正式開唱，為這趟跨越六年、飛行縱橫五大洲的旅程劃下最華麗句點。燈光一暗，張信哲以經典〈信仰〉震撼開場，歌聲一落下，全場立刻尖叫爆棚，第二首〈別怕我傷心〉前奏一出，觀眾席瞬間情緒失控，來自荷蘭的女粉絲一邊大聲跟唱一邊泣不成聲，第三首〈不要對他說〉更將氣氛推至告白巔峰。

重磅三首後，張信哲以法文「Bonsoir！（晚安）」與粉絲問好，再喊：「巴黎，我回來啦！」大讚：「你們的熱情讓巴黎的天氣都變好了！」還撒嬌抱怨：「你們讓我好熱啊！」說完就在台上原地快速換裝、脫掉外套，帥度瞬間暴衝，現場尖叫震破天花板。張信哲被粉絲的默契深深觸動，興奮喊：「謝謝大家！我發現大家的默契真的很值得，也希望今天我們一直保持這種默契，好嗎？」

張信哲曾在法國旅遊時弄丟護照。（圖／潮水音樂提供）

此刻情緒被推到極致，張信哲也談起當年與巴黎的情感牽連，他透露自己對巴黎最深刻的記憶，是當年離開巨石唱片，準備自組工作室品牌，當時各家唱片公司對他發出搶人大戰時，也因此讓他決定暫時擱下紛擾，給自己放了兩個月假，獨自到法國流浪沉澱，那兩個月他幾乎都待在巴黎，「每天不是在博物館，就是在去博物館的路上。」某天參觀完凡爾賽宮後，在返程火車上不慎遺失護照，各種補辦過程，成為他永生難忘的巴黎記憶。

進入演唱會後段情緒巔峰，張信哲深情說：「這是我們2025的最後一站，對我本人，還有我們所有團隊來說，都是非常值得紀念的地方。」粉絲回應狂喊「張信哲我愛你」，還伴以跺腳聲，巨響震遍全場，讓張信哲超級感動到閃著淚光，他停頓一下整理情緒，幽默笑說：「希望我下次來時，這個場館還在，請大家小心一點呦！」意指請大家「留步」，別再刺激場館地板。

