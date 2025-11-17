張信哲「今夜不鎖門」開撩！荷蘭女粉絲哭翻 失控反應全曝光

記者徐珮華／台北報導

張信哲2025「未來式 Our Story」世界巡迴最終站，法國時間14日晚間於巴黎開唱，為這趟跨越6年、縱橫五大洲的旅程劃下句點。他深情表示「這是我們2025的最後一站。對我本人，還有我們所有團隊來說，都是非常值得紀念的地方」，接著又保證應該很快就能再見面，「現場錄影全部都存證了！你們也不能不來喔！」

張信哲「未來式 Our Story」最終站在法國巴黎登場。（圖／潮水音樂提供）

張信哲以經典〈信仰〉震撼開場，歌聲一落下，全場立刻尖叫爆棚。第2首〈別怕我傷心〉前奏一出，觀眾席瞬間情緒失控，來自荷蘭的女粉絲哭到梨花帶雨，一邊大聲跟唱，一邊泣不成聲，音量大到彷彿要把屋頂掀開。第3首〈不要對他說〉更將氣氛推至告白巔峰，「張太太們」瘋狂尖叫：「阿哲！阿哲！我愛你！」

張信哲為巴黎打造新造型，滿滿法式浪漫。（圖／潮水音樂提供）

重磅3首後，張信哲以法文「Bonsoir（晚上好）」問好，還撒嬌抱怨「你們讓我好熱啊」，說完就在台上原地快速換裝、脫掉外套，還一度調皮喊「巴黎，今夜不鎖門嗎」，現場尖叫震破天花板。談起對巴黎最深刻的記憶，張信哲當年離開巨石唱片準備自組工作室品牌時，面對各家唱片公司搶人大戰，決定暫時擱下紛擾，給自己放2個月長假，獨自到法國流浪沉澱。

那兩個月，他幾乎都待在巴黎，「每天不是在博物館，就是在去博物館的路上」，最難忘的是某天參觀完凡爾賽宮後，在返程火車上不慎遺失護照，各種補辦過程，成為他永生難忘的巴黎記憶。《未來式 Our Story》最終站回到巴黎，對他別具象徵意義，「像是人生重新啟動的地方。」

張信哲「未來式 Our Story」2026年將於日本東京展開。（圖／潮水音樂提供）

演唱壓軸神曲〈愛如潮水〉時，引爆全場大合唱，震到整個場館彷彿在共鳴。就在尾奏落下、大家正準備接受告別事實時，張信哲神來一筆說「我們，東京見」，預告2026海外巡迴的正式開端，粉絲從不捨瞬間轉為狂喜，尖叫聲久久不停。

