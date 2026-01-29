張信哲、周興哲「雙哲」相見歡 約定翻玩9年前作品

張信哲與周興哲在感恩慈善演唱會相見歡。（圖／潮水音樂提供）

張信哲與周興哲日前在感恩慈善演唱會相見歡，在大巨蛋後台，周興哲一見到張信哲，便恭敬地笑說「想念哲哥」，近期仍參與陸綜《聲生不息》演出的他，也期待能很快再有機會與尊敬的張信哲同台合唱。雙方在後台談天氣氛非常好，不僅展現兩代情歌王子的惺惺相惜，也為未來再次合作悄悄埋下伏筆。

其實早在2017年，張信哲便已看見周興哲的創作才華，主動向他邀歌，兩人初見在白金錄音室，誕生作品〈遷徙〉收錄於張信哲《擁恆》專輯中。當時收來的demo原本是英文版本，張信哲一聽便相當喜歡，提及雖然編曲相對簡單，但他說：「其實已經是可以出版的成品，」多年後「雙哲」再次相見，兩人也笑談若未來有機會，不排除能將〈遷徙〉唱回最初的英文版本。

張信哲曾向周興哲邀歌。（圖／潮水音樂提供）

有趣的是，雙哲近年在演唱會與創作上同樣火力全開，張信哲的《未來式》巡演共跑三巡七年，尤其《未來式終極版》系列全體育場模式每場三萬人起跳，征服了北京10萬人鳥巢和上海8萬人體育場，《未來式》於去年正式收官，馬不停蹄又唱向國際，從美加一路唱到歐洲，更將於三月唱進紐澳，雪梨站率先售罄，宣布加開座位，氣勢如虹。

周興哲則以《Odyssey 旅程》世界巡迴演唱會跑遍全球，場場話題、成績斐然，兩人也在去年不約而同推出新專輯，張信哲《屬於》和周興哲《Almost幾乎是愛情》都登上全球多項排行榜冠軍，在大型舞台與創作累積之間持續推進，演藝事業節節高升。

