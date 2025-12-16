張信哲〈守候〉MV取景巴黎 雙城敘事暗藏文學彩蛋

情歌王子張信哲《未來式》世界巡迴演唱會最終站上個月在巴黎開唱，為這趟橫跨六年、飛行縱橫五大洲的音樂旅程劃下華麗句點，而巡演落幕不到一個月，張信哲旋即再送驚喜，今（15）日火速推出全新〈守候〉MV，鏡頭持續停留在巴黎，走訪艾菲爾鐵塔、塞納河畔等經典地標，MV採雙城敘事，張信哲的故事線發生在巴黎，女主角鍾瑤則在台北拍攝。

(圖｜潮水音樂提供)

張信哲分享，〈守候〉最打動他的地方，在於歌曲所描寫的成熟感情觀，他認為，成年人在面對愛情時，往往會有更深一層的思考，與年輕時橫衝直撞、義無反顧的愛情截然不同，也因此，這次特別選擇在巴黎拍攝 MV，正是想透過這座被視為愛情象徵的城市，去呈現不只是浪漫，而是一段更內斂、更成熟的情感狀態。

張信哲透露，MV中出現的法文口白，靈感來自法國思想家西蒙・波娃的文字，MV中，張信哲與女主角鍾瑤所閱讀的，正是西蒙・波娃的著作《越洋情書》，而這次巴黎拍攝行程，也特別以紀實方式取景拍下她的墳墓，將哲學、文學與成熟愛情觀悄然交織進影像之中，為〈守候〉增添更深一層的思想重量。

隨著〈守候〉MV正式上線，也象徵《未來式 Our Story》世界巡迴在 2025 年於巴黎站圓滿收官。張信哲同步預告，這趟音樂旅程並未畫下句點，2026 年將再度啟航，預計前進紐西蘭、澳洲三站開唱。

(圖｜潮水音樂提供)