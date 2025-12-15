張信哲「守候」MV走訪巴黎 呈現內斂情感
記者周毓洵／臺北報導
「情歌王子」張信哲（Jeff）2025《未來式 Our Story》巡演落幕不到1個月，張信哲隨即再送驚喜，於今（15）日推出全新單曲「守候」MV，鏡頭持續停留在巴黎，走訪艾菲爾鐵塔、塞納河畔等經典地標，讓巴黎不只是巡演終章的舞台，也成為成熟愛情觀的延伸風景。張信哲透露，片中出現的法語口白，靈感來自法國思想家西蒙・波娃（Simone de Beauvoir），MV裡他與鍾瑶所閱讀的書籍，正是波娃的《越洋情書》，這樣的安排將哲學、文學與成熟愛情觀悄然交織進影像，為「守候」增添更深層的思想重量。
談起「守候」，張信哲分享，這首歌最打動他的地方，在於它所描繪的成熟感情狀態。相較年少時橫衝直撞、義無反顧的愛，成年人面對感情時，多了一層思考與留白。因此他特別選擇在巴黎拍攝MV，想呈現的不只是浪漫，而是一種更內斂、更懂得尊重與等待的情感樣貌。
「守候」MV 採雙城敘事，張信哲的故事線發生在巴黎，女主角鍾瑶則身處臺北。兩人未必是情侶，甚至可能是兩條沒有交集的人生線，卻在不同城市裡，同時面對對愛情、對相見的渴望。張信哲也透過影像拋出提問：你追求的，是內心真正想要的愛，還是只是身處浪漫之城，卻過著與眾人無異的感情生活？
MV中更藏有重要的文學線索。張信哲透露，片中出現的法語口白，靈感來自法國思想家西蒙・波娃（Simone de Beauvoir），MV 裡他與鍾瑶所閱讀的書籍，正是波娃的《越洋情書》。此次巴黎拍攝行程，也特別以紀實方式取景波娃的墳墓，將哲學、文學與成熟愛情觀悄然交織進影像，為「守候」增添更深層的思想重量。
這樣的情感核心，透過MV首尾呼應的法語獨白層層堆疊。開頭的「我如此渴望見到你，但我不會要求你來」，到結尾的「唯有當你也和我一樣渴望時，我們的相見才有意義」，道盡想念卻不強求的心境。張信哲表示，真正的守候，是在愛裡給予自由，讓相遇成為雙方都心甘情願的選擇。
張信哲在巴黎拍攝「守候」MV，塞納河畔的靜謐畫面，映照成熟而不張揚的愛情狀態。（潮水音樂提供）
張信哲「守候」MV中藏入西蒙・波娃的文學線索，哲學與愛情交會，為影像增添深層情感重量。（潮水音樂提供）
艾菲爾鐵塔成為張信哲「守候」MV的重要場景，巴黎不只是浪漫背景，更是一段情感思索的延伸。
