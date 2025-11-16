張信哲《未來式 Our Story》 巴黎浪漫落幕

記者周毓洵／綜合報導

「情歌王子」張信哲2025《未來式 Our Story》世界巡迴最終站於法國時間14日晚間在巴黎華麗收官，為這趟橫跨6年、走遍5大洲的音樂旅程劃下最浪漫的句點。該演出尚未開始，場外已湧入來自歐洲多國的粉絲，氣氛熱到宛如提前跨年，只為迎接阿哲今年的「最後一航」。

一開場張信哲以經典歌曲「信仰」震撼登場，引爆全場尖叫；接連「別怕我傷心」與「不要對他說」更讓巴黎夜空瞬間升溫，觀眾情緒全面沸騰。阿哲以法文「Bonsoir！」向粉絲問好，興奮喊：「巴黎，我回來啦！」並幽默抱怨：「你們讓我好熱！」說完立刻在台上原地脫外套換裝，帥度飆升，全場再度尖叫失控。

張信哲也與粉絲回憶起多年來與巴黎的特殊緣分。他透露，當年離開唱片公司、準備開啟人生新篇章時，曾獨自到法國流浪2個月，「每天不是在博物館，就是在往博物館的路上。」甚至曾在凡爾賽宮返程路上弄丟護照，讓他至今印象深刻。也因此，巡演最終站能回到巴黎，他形容是「人生重新啟動的地方」。

演唱會尾聲，他感性地說：「這是2025的最後一站，對我和團隊都有非常特別的意義。」粉絲大喊「我愛你！」配合跺腳聲震動場館，讓阿哲瞬間泛淚，還不忘搞笑提醒：「希望我下次來時，這個場館還在，大家小心一點呦～」

在壓軸「愛如潮水」大合唱後，原以為演出即將落幕，張信哲卻突然丟出驚喜一句：「我們，東京見。」瞬間把全場再度引爆，為2026海外巡迴預告揭開序幕。《未來式 Our Story》在巴黎劃下浪漫句點，卻也正式宣告下一段旅程即將啟程。

張信哲以「信仰」震撼開場，巴黎粉絲尖叫到音量破表。（潮水音樂提供）

壓軸「愛如潮水」後一句「東京見」，讓巴黎粉絲瞬間炸裂！（潮水音樂提供）

張信哲在巴黎限定穿上紫色西裝+蕾絲襯衫，瞬間變身「法式浪漫代表」。（潮水音樂提供）