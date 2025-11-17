張信哲6年巡演最終站巴黎開唱 法文問好引粉絲尖叫

【緯來新聞網】歌手張信哲（Jeff）2025《未來式 Our Story》世界巡迴最終站選在浪漫之都巴黎，於法國時間14日晚間正式開唱，為這趟跨越六年、飛行縱橫五大洲的旅程劃下最華麗句點。張信哲以經典〈信仰〉震撼開場，在連唱〈別怕我傷心〉、〈不要對他說〉後，張信哲以法文「Bonsoir！（晚上好）」與粉絲問好，再喊：「巴黎，我回來啦！」大讚：「你們的熱情讓巴黎的天氣都變好了！」還撒嬌抱怨：「你們讓我好熱啊！」說完就在台上原地快速換裝、脫掉外套，引起粉絲尖叫。

張信哲被粉絲的默契深深觸動，興奮喊：「謝謝、謝謝、謝謝大家！我發現大家的默契真的很值得，也希望今天我們一直保持這種默契，好嗎？」全場震撼回應：「好。」巴黎限定驚喜緊接登場，演唱〈找鑰匙〉時，張信哲換上特別為巴黎打造的新造型，紫色毛料西裝外套搭配白色長版蕾絲緞花襯衫。他透露，自己對巴黎最深刻的記憶，是當年離開巨石唱片，準備自組工作室品牌，因當時各家唱片公司對他發出搶人大戰時，也因此讓他決定暫時擱下紛擾，給自己放了兩個月假，獨自到法國流浪沉澱，催生出生平第一次的巴黎之旅。



那兩個月，他幾乎都待在巴黎，「每天不是在博物館，就是在去博物館的路上」，最難忘的是某天參觀完凡爾賽宮後，在返程火車上不慎遺失護照，各種補辦過程，成為他永生難忘的巴黎記憶。也因此，《未來式Our Story》最終站回到巴黎，對他別具象徵意義，「像是人生重新啟動的地方」。

進入演唱會後段，張信哲深情說：「這是我們205的最後一站。對我本人，還有我們所有團隊來說，都是非常值得紀念的地方。」粉絲回應狂喊「張信哲我愛你！」還伴以跺腳聲，巨響震遍全場，讓張信哲超級感動到閃著淚光，他停頓一下整理情緒，突又幽默笑說：「希望我下次來時，這個場館還在，請大家小心一點呦。」意指請大家「留步」，別再刺激場館地板，接著又保證：「我相信很快、很快，我們應該會再見面！」笑稱：「現場錄影全部都存證了！你們也不能不來喔！」



而在演唱壓軸神曲〈愛如潮水〉時，引發全場大合唱，最後張信哲神來一筆說：「我們，東京見。」預告了 2026 海外巡迴的正式開端。

