張倩《豆腐媽媽》無預警領便當！演活「苦命媽」見證愛女完婚離世 網崩潰不捨角色下線

四季線上/林佩玟報導

實力派女星張倩在民視八點檔《豆腐媽媽》劇中，演活一位長期活在丈夫家暴陰影下、卻為了子女堅強守護的苦情媽媽「姜素心」一角，沒想到才演出十幾集，就無預警殺青了，讓觀眾措手不及。

張倩《豆腐媽媽》劇中演活一位長期活在丈夫家暴陰影下的苦情媽媽

戲裡張倩患有嚴重的肝病，身體狀況極度衰弱，飾演女兒的曾智希（飾 李文英）為了救媽媽，與豆腐世家的曾子益（飾 萬仁傑）假結婚，兩人協議交換條件，曾子益則會捐肝給岳母。卻沒料到在見證女兒終身大事，與每天醉生夢死的萬年賭鬼丈夫吳鈴山（飾 李永祿）夫妻真心對話之後，帶著滿盈的幸福笑容在睡夢中悄然離世，那一幕畫面好惹人鼻酸，劇情寫實又意外的轉折更是讓觀眾集體淚崩，心疼《豆腐媽媽》裡的姜素心之外，也不捨得張倩角色殺青。

張倩《豆腐媽媽》難得與吳鈴山夫妻真心對話

張倩《豆腐媽媽》在睡夢中悄然離世

張倩也在社群平台上表示「素心 功成身退」，雖然演出短短幾集，角色的詮釋卻讓觀眾留下深刻的印象與感動，網友們紛紛大讚張倩精湛的演技，感謝她帶來精彩的演出同時，也期待她下部戲劇作品。

吳鈴山《豆腐媽媽》發現老婆病逝，真心哭紅了眼

【追好劇】《豆腐媽媽》第14集精彩片段｜素心悄然離世





