張兆志祝福許允樂再婚遭酸「不是愛情大師嗎」 女星看不下去發文力挺

許允樂與張兆志離婚2年，昨（18）日宣布與李玉璽結婚，消息曝光後引發外界熱議，前夫張兆志也隨即在社群平台大方送上祝福，寫下「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，卻仍遭部分網友冷嘲熱諷，對此女星楊晨熙發文力挺。

張兆志雖然和許允樂離婚，但仍時常以友好關係給予對方支持，對於前妻婚訊，稍早也送上祝福寫下13字：「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，網友紛紛讚他大度：「情商非常高的男人，即使沒緣分走下去也願意祝福」、「你真的是一個很棒的人，願你也開心並且幸福」，但有不少酸民攻擊。

楊晨熙發文力挺張兆志，直言看到他人的人生選擇，旁人總是急著貼標籤，「離婚時被說不是愛情大師，再祝福前妻又被說這才叫成熟的愛」，感嘆話語永遠掌握在別人口中。她也表示，真正值得尊敬的，是能誠實面對自己、清楚知道要什麼與不要什麼的人，不畏世俗眼光，勇敢選擇人生方向，「活出屬於自己的一道光」。

