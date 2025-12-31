張凌赫媽媽「每年為他織一件生日新衣」！成品精緻到像名牌 網嘆：婆婆太強

12月30日，男星張凌赫迎來28歲生日，當天開直播與粉絲互動，身上那件「媽媽親手織的毛衣」意外成為全場焦點，也迅速在網路上引發討論。

直播一開始，張凌赫便主動拉起衣領展示身上的毛衣，多次強調這是媽媽親手完成的作品。他透露，這是家裡多年來的生日習慣，每年生日，媽媽都會替他織一件新的毛衣，這次也不例外。整場直播中，他不時提到這件毛衣，神情自然又帶著驕傲，讓不少粉絲直呼「很有家的感覺」、「婆婆手藝太強了」。

這件毛衣的細節也被網友仔細研究。據粉絲整理，毛衣採用鉤花與棒針混合技法，款式出自 Sandnes Garn 2403 刊的 Fleur Cardigan 系列，該系列除了開衫，還有套頭毛衣與圍脖款式。或許是考量他近期在海南工作的氣候，張凌赫媽媽還挑選了較為透氣的材質，整體版型偏寬鬆，穿起來活動度高。

隨著畫面截圖在社群平台流傳，不少網友注意到花片與領口、袖口的配色設計，認為層次感明顯，細節處理相當用心，紛紛留言稱讚完成度不輸專業作品。相關話題「張凌赫媽媽是真織女」也登上熱搜，留言區多是對張媽媽手藝的驚嘆，也讓這場生日直播成為跨年前夕備受討論的娛樂話題之一。

