張凌赫跨年「燕尾服走秀」引爆話題！40秒影片紅到海外 192cm身材帥翻

2026年開年，張凌赫在湖南衛視跨年晚會上的一段40秒走秀掀起話題。相關片段在各大平台快速擴散，累計播放量突破4.4億，不只在華語圈引發討論，也被轉傳到韓國、日本與泰國社群平台，出現大量二次創作內容，成為跨年舞台後續討論度最高的片段之一。

舞台上，張凌赫身穿Xander Zhou訂製的黑紅絲絨大衣，內搭白襯衫與黑色領帶，手持權杖道具登場，搭配《Fast Cars & Superstars》音樂行走舞台。他身高192公分，服裝剪裁俐落，紅色內襯隨步伐擺動，整體視覺效果鮮明。開場時配戴墨鏡更顯霸氣，相關畫面在網路上引爆話題。

這段走秀在中國社群平台熱度極高，抖音相關指數單日突破1,000萬，工作室釋出的官方片段累積超過353萬個讚，與張凌赫相關的關鍵字也多次登上熱搜榜。TikTok 上相關二創影片累積播放量超過3.4億，推特（X）出現大量轉發討論，韓國、日本、泰國用戶也參與剪輯與玩梗，舞台服裝與走台步成為討論焦點。

張凌赫並非表演相關科系出身，他畢業於南京師範大學電氣與自動化工程學院，主修電氣工程。過去他曾在節目與直播中提到，學生時期體重一度達到120公斤，後來透過飲食調整與運動減重55公斤，才有了現在如模特兒一般的修長身材。

工作方面，張凌赫在2026年仍有多部作品待播，包括古裝權謀劇《逐玉》、民國題材戲劇《這一秒過火》，以及與林允合作的《歸鸞》，劇中角色設定從街頭人物轉變為北境魏王。隨著跨年舞台片段的擴散，他的後續作品動向也再度受到關注。

