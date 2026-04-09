張凌赫「三高」顏值、身高、智商一把抓 網疑：被關哪扇窗？老粉點出「唯一缺點」也精進了
28歲中國戲劇男神張凌赫憑藉《逐玉》受矚目，被挖出學歷背景，曾就讀江蘇省天一中學重點升學學校，並考上南京師範大學電氣與自動化工程學院，是不折不扣的理科高材生，有顏、有智商、身高又高，許多網友討論：「老天到底關他哪一扇窗？」被點破唯一缺點。
張凌赫遺傳媽媽媽清秀長相，在《逐玉》中美到「出圈」，190公分身高則是爸爸給的好基因。此外他是理工科學霸，高考數學曾拿下182分（滿分200分）；最近也被挖出大學時期在學校期刊中發表的文章，理工男文筆也很好。
節目上大展理工腦長才！竟連鴨棚都會建
參加綜藝節目時，張凌赫也頻頻展現長材，《開始推理吧》中運用理工腦清晰邏輯，曾讓同節目男神劉宇寧刮目相看，大讚他邏輯思考能力非常強；《嚮往的生活》中，張凌赫更親自搭建鴨棚，同樣運用理工背景，現場分析力學結構，過程中不慎被刮傷，仍耐心協助大家完成，讓何炅大呼被他的魅力「征服」。
被點出唯一缺點是歌聲！曾遭虧「水牛嗓」
對於張凌赫被「關窗」，網友開玩笑說：「跟你聊天的視窗。」看過他許多私下一面的粉絲則點破：「據說是唱歌那扇窗。」、「應該是唱歌。」、「歌聲。」中國網友曾虧他是「水牛嗓」；上節目時被其他藝人形容是團隊中的「百靈鳥」，原本是指歌聲動聽，但有調侃意味。
不過張凌赫近年也努力精進歌唱技巧，在跨年活動上演唱《模特》讓人驚艷，被發現從水牛嗓變「魅魔音」，網友驚呼：「張凌赫這是要轉型當聲優啊！」、「以前笑他水牛嗓的現在都該道歉了。」、「這低音炮一出來耳朵直接懷孕。」
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