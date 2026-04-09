張凌赫《這一秒過火》開播期曝光 集4大超狂元素劇照帥炸！「瘋批少帥」再現破碎感

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張凌赫《這一秒過火》飾演軍閥家兒子。翻攝微博

張凌赫在古裝劇《逐玉》大受矚目後，下一部作品備受粉絲期待，他與女神王楚然合作的《這一秒過火》已於3月底過審，預計5、6月可正式上檔，截至8日，平台預約量已突破556萬，創民國題材劇集預約新紀錄。

《逐玉》中張凌赫被虧「粉底液將軍」，「破碎感」太美迷倒觀眾，甚至引發中國官方祭出對戲劇「杜絕顏值崇拜」限制令。而在《這一秒過火》中，張凌赫再度呈現「破碎感」，但這次演繹民國軍閥，從官方釋出的劇照及預告中，可見他飾演的「瘋批少帥」慕容清嶧軍裝造型與眼神「性張力」十足。

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張凌赫《這一秒過火》飾演「瘋批少帥」慕容清嶧。翻攝微博

王楚然分飾兩角！被封「民國天選女主」

《這一秒過火》改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，以民國滬上為背景，融合滅門慘案、假死復仇、叔嫂禁忌、家國大義等元素。張凌赫飾演軍閥幼子慕容清嶧，王楚然則前期是溫婉千金任素素，後期成復仇黑蓮花方牧蘭，高挑身材穿上旗袍，被誇「民國天選女主」。

張凌赫（左）、王楚然主演的《這一秒過火》受到戲迷期待。翻攝微博

張凌赫（左）、王楚然搭檔演出《這一秒過火》。翻攝微博



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