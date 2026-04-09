張凌赫《這一秒過火》開播期曝光 集4大超狂元素劇照帥炸！「瘋批少帥」再現破碎感
張凌赫在古裝劇《逐玉》大受矚目後，下一部作品備受粉絲期待，他與女神王楚然合作的《這一秒過火》已於3月底過審，預計5、6月可正式上檔，截至8日，平台預約量已突破556萬，創民國題材劇集預約新紀錄。
《逐玉》中張凌赫被虧「粉底液將軍」，「破碎感」太美迷倒觀眾，甚至引發中國官方祭出對戲劇「杜絕顏值崇拜」限制令。而在《這一秒過火》中，張凌赫再度呈現「破碎感」，但這次演繹民國軍閥，從官方釋出的劇照及預告中，可見他飾演的「瘋批少帥」慕容清嶧軍裝造型與眼神「性張力」十足。
王楚然分飾兩角！被封「民國天選女主」
《這一秒過火》改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，以民國滬上為背景，融合滅門慘案、假死復仇、叔嫂禁忌、家國大義等元素。張凌赫飾演軍閥幼子慕容清嶧，王楚然則前期是溫婉千金任素素，後期成復仇黑蓮花方牧蘭，高挑身材穿上旗袍，被誇「民國天選女主」。
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香港影視大亨「龍五」向華強的妻子「向太」陳嵐，跟媳婦台灣女星郭碧婷的婆媳關係，被視為豪門典範。近日向太在受訪時，透露跟郭碧婷的關係相當親近，而她也爆料說自己出手拆散過兒子向佐的幾段戀情。