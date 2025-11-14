張凌赫「連偶遇合照都像情侶」！歪頭、微彎腰超寵粉 網笑：牽頭牛來都拍得像CP

大陸新生代男星張凌赫最近因「隨手照的情侶感」意外爆紅，只要被路人或粉絲拍到，他幾乎都能拍出「戀愛紀念照」般的氛圍，被網友笑稱「就算牽頭牛來都能拍出CP感」。

網友整理他的街拍後發現，張凌赫拍照之所以充滿情侶緋聞，關鍵在於他拍照時幾乎都會主動拉近距離：不管對象是粉絲或工作人員，他都會自然把身體或頭偏向對方；身高190公分的他也會微微彎腰配合鏡頭。表情更是關鍵，他不是標準的營業式微笑，而是帶著「我很願意跟你拍照」的真誠神情。

除了拍照技巧，他的親和力也是被稱讚的原因。先前到瀋陽參加活動時，他在24小時內兌現粉絲提出的「講東北話」請求，用方言喊「老弟老妹兒」逗樂現場；當時氣溫低，有粉絲等了8小時，他還貼心提醒大家要穿暖。人潮包圍了三層樓，他依舊逐一揮手、點頭回應。一名在巴黎奧賽美術館遇到他的粉絲也分享，當時鼓起勇氣請工作人員幫忙問能否合照，張凌赫立刻答應，整個過程毫無距離感。

此外，因為張凌赫膚色白、五官立體、身形高挑，即使是路人鏡頭拍出的未修原圖，效果也常讓網友驚呼「側臉拍一張都可以拿去賣」。不少粉絲哀嘆「到底是誰的運氣這麼好」、「為什麼不是我遇到」、「偶遇一次會怎樣嘛」，討論熱度持續延燒。

