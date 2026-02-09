張凌赫一靠近…白鹿秒轉頭不說話！微博之夜「前CP相遇場面」引爆網友熱議

2026年微博之夜內場，一段短暫的座位互動被鏡頭捕捉，意外在網路引發討論。當時白鹿正與孟子義貼耳交談，張凌赫從一旁經過，白鹿隨即中斷談話、轉身坐正，三人之間未出現進一步互動，畫面曝光後引起不同解讀。

多段現場影片流出後，網友開始回看當下情況。畫面顯示，白鹿與孟子義原本側身聊天，氣氛輕鬆；張凌赫走近時，孟子義先起身讓出空間，被不少人認為是基本的社交反應。白鹿則在張凌赫靠近時停止交談並轉頭坐正，有影片顯示她轉身後曾有短暫對視，但雙方未有言語或眼神交流。

由於白鹿與張凌赫曾在2023年合作古裝劇，過去被部分劇迷當成CP狂嗑，因此這次零交流的畫面，被解讀為雙方刻意保持距離，甚至視為「CP BE」。不過也有聲音認為，當下反應可能只是配合他人通行的禮貌舉動，提醒外界不必放大藝人當下的動作與表情。

另一方面，白鹿與孟子義的互動也受到關注。從紅毯時的互相照應，到內場的親密交談，再到孟子義為白鹿新劇安排1314場雲包場支持，相關畫面被不少網友視為閨蜜表現。

對於微博之夜內場互動引發的討論，三方皆未出面回應。事件延燒後，網路上仍有不同看法，有人認為是刻意避嫌，也有人呼籲將焦點放回作品本身，相關討論仍在持續。

