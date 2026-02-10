張凡俊音樂摯友！Busker Busker創團元老38歲驟逝 堂弟證實已出殯

朴慶求曾是Busker Busker的創團元老成員，傳出已低調辦完出殯儀式的噩耗。翻攝IG@ksqpark

韓國樂團Busker Busker創團元老成員朴慶求（박경구）傳出噩耗，家屬證實他已於7日離世，享年38歲，並已在昨天（9日）辦完出殯儀式，消息傳出震驚演藝圈。

家屬悲慟發布朴慶求訃聞

朴慶求的堂弟前天在IG發布訃聞表示，「雖然至今仍難以相信，謹代表家屬轉達訃聞。懇請大家以溫暖的心，陪伴哥哥走完人生最後一程，深表感謝。」悲痛透露朴慶求已離世的消息，但未進一步公開過世原因。

朴慶求是誰？是Busker Busker創團元老、張凡俊音樂摯友

朴慶求曾是Busker Busker創團元老成員，他是該團主唱張凡俊的高中同學，在該團2011年登上選秀節目《Superstar K3》前，便已隨團一起在天安市進行街頭表演，也與張凡俊一同創作了〈新豐站2號出口藍調〉、〈落葉結局〉等多首歌曲。朴慶求更創作了張凡俊的solo歌曲〈弘大與建大之間〉，並參與張凡俊第1張與第2張個人專輯的製作，以音樂人身分廣為人知。

張凡俊也在YouTube頻道默默悼念摯友，昨上傳取名〈朴慶求 Best Live Clip〉的影片，將朴慶求的演出與歌聲剪輯成片，以此方式傳達哀悼之意。此外，張凡俊去年3月發行第4張專輯，曾特別在專輯介紹中寫下「祈願慶求健康」。

張凡俊在YT頻道上傳好友的精華影片，追思哀悼。翻攝YT@장범준

朴慶求曾與張凡俊一同創作，幫他寫了不少歌曲。翻攝IG@ksqpark



