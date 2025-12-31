張勇接任香港中聯辦副主任 料將協調長和全球港口資產出售僵局

中國國務院31日正式任命張勇為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）副主任一職。 圖：翻攝中聯辦官網

[Newtalk新聞] 中國國務院31日正式任命張勇為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）副主任，免去祁斌的同一職務。張勇擁有豐富央企及宏觀經濟管理經驗，此次調任被視為強化中聯辦經濟事務處理能力，特別可能針對長和集團（CK Hutchison）擬出售包括巴拿馬運河港口在內的全球43個港口資產交易僵局，提供協調角色。

張勇現年約50歲，早年曾在中國國家機械電子工業部、機械工業部及商務部等部門任職，擔任過商務部產業損害調查局副局長。後進入中國中央財經領導小組辦公室（後改為中央財經委員會辦公室），歷任第四經濟局副局長、第二經濟局局長及辦公室主任等要職，參與重大經濟規劃，如「十四五」規劃相關文件起草。2023年起調任中國遠洋海運集團有限公司（中遠海運集團）副總經理，分管相關業務，並兼任集團總法律顧問，具備國際法及航運物流專業背景。

外界分析，張勇熟悉宏觀經濟政策、國際經貿及法律事務，此次出任中聯辦副主任，主要負責經濟事務相關工作。其中一項重要任務，可能涉及協調長和集團出售全球港口資產的相關事宜。長和集團今年3月宣布，擬以約228億美元（約1780億港元）出售除中國以外的43個港口業務，包括巴拿馬運河兩端關鍵港口巴爾博亞港及克里斯托巴爾港，買方為美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）牽頭的財團。

該交易近期陷入僵局，據悉中國政府提出新審批條件，要求中遠海運集團加入財團並獲得控股權或否決權，以確保國家利益及安全，但此舉引發美國白宮反對，擔憂中國國企控制巴拿馬運河港口影響地緣政治。交易目前正接受多國反壟斷及國家安全審查，長和集團曾表示有「合理機會」完成交易，但進展緩慢，可能面臨破局風險。

被免職調離的祁斌，原為中國投資有限責任公司（中投公司）副總經理兼副首席投資官，2024年11月調任中聯辦副主任，主管金融及經濟事務，曾提出發布《香港資本市場白皮書》及舉辦「香港全球產業合作峰會」等建議，以推動香港金融系統改革。祁斌來港僅一年即調任，據傳轉職全國政協經濟委員會，出任副主任。

中聯辦官網已更新主要官員架構，人事調整案，凸顯北京對香港經濟事務的重視，尤其在中美地緣緊張背景下，強化航運及國際經貿領域的協調。

