張勝富促整合大社所有單位 建綜合行政中心立體停車場

市議員張勝富建議市府跨局處合作，整合大社區所有單位規劃綜合行政中心及立體停車場。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員張勝富難四日總質詢指出，大社區公所建物老舊，且該路段公家機關林立，停車位卻嚴重不足，建議市府跨局處合作，整合所有單位規劃綜合行政中心及立體停車場。

張議員說，該路段除大社區公所外，還有戶政事務所、中山堂、自來水公司楠梓服務區、圖書館、郵局、農會超市等，公家單位集中但停車位數量嚴重不足，民眾洽公相當不便，建議市府邀集相關單位研議將該場域整合。

張議員追蹤大社區中里排水溫鼓埤滯洪池進度，他指出，溫鼓埤水源來自觀音湖支流，每逢大雨排水不及，便造成中里、觀音等社區淹水，面積約三點零八公頃、滯洪量十一點七萬噸的滯洪池是在地居民的期盼，要求市府加速推動、完工。

張議員亦長期關注大社區段徵收議題，他說，未來包括橋頭、仁武科學園區、台積電進駐建設完成後帶動地方快速發展，重申沒有區段徵收就無法發展，要求市府說明進度。

張議員指出，大社及仁武區沒有捷運，民眾上班就學交通不便，他認為，燕巢高鐵線及楠梓五甲線對地方發展至關重要，要求市府加速推動捷運規劃。