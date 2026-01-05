張勝德參選縣長育兒篇 育兒不能只補到兩歲就放手 主張「國民帳戶」讓補助不中斷

▲張勝德參選縣長提出照顧孩童政策。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣議會議長張勝德爭取國民黨提名參選縣長，5日針對政府補助育兒政策反覆不清提出該有的計畫，主張政府育兒政策應該為幼兒成立「國民帳戶」，讓補助不中斷，並指出，政府不是只會灑錢，而是應該幫孩子把未來存起來，且育兒補助不能中斷， 一定要把托嬰、托幼要接得起來。

宜蘭縣議長、縣長參選人張勝德表示，政府口口聲聲說「0到6歲國家一起養」，但實際政策卻在孩子兩歲後突然斷線，讓許多新手父母感到不安、甚至不敢生孩子。張勝德在懇託會中直言，育兒政策最大的問題不是補助少，而是「補助突然不見」，制度讓年輕家庭看不到未來。

廣告 廣告

張勝德說，「孩子不是只有生出來就好，政府如果只幫到兩歲，後面就當作沒這回事，這樣的制度，真的讓新手父母親不安心，也不敢生孩子。」張勝德指出，現在不少宜蘭縣年輕爸媽都遇到同樣的困境：孩子0到2歲時，有托嬰補助、有育兒津貼；但一滿2歲進入幼兒園，補助幾乎歸零，只剩下「政府有在照顧」的口號，卻不見實際金錢支持。

▲張勝德議長(左)參加兒童活動畫面。

張勝德反問：「難道孩子進了幼兒園，就不用吃飯、不用買衣服、不用生活用品嗎？」他指出，制度卻在孩子最關鍵的成長階段突然斷線，讓家長在經濟與心理上承受更大的壓力與焦慮。他也提到，雖然宜蘭縣在林姿妙縣長的努力下，已推動學童免費營養午餐，但出生到學齡前這段時間的照顧與補助仍明顯不足，「如果政府再不及時介入，出生率只會繼續下探，這不只是家庭問題，而是真正的國安危機。」

「不是灑錢，而是幫孩子把未來存起來」對於如何改善現況，張勝德表示，他認同鄭麗文主席所推動「國民帳戶」制度，重點不在一次性發錢，而是建立一套長期、穩定、不會中斷的育兒支持機制。

他說明，國民帳戶的設計務實而清楚：1.孩子出生，政府先替孩子存入5萬元。2.從1歲到12歲，每年再存1萬元。指出，這筆錢直接存進孩子的專屬帳戶，不是給父母日常花用，等孩子長大後，無論是就學、學技術、創業，或踏入社會的第一步，都已經有一筆屬於自己的「第一桶金」，而不是一出社會就先背上學貸與生活壓力。張勝德說，這才是真正的「國家一起養，而且養得起」，不是只撐到某一個階段就放手，而是幫孩子撐到能站得起來。

▲張勝德對於幼兒照顧認為政府要有一套完整計畫。

張勝德強調，「育兒補助不能斷 托嬰、托幼一定要接得起來」，宜蘭要留住年輕人，讓他們願意生、敢生、養得起，育兒政策就不能「斷成一節一節」。張勝德表明立場

他的立場很清楚：1.育兒補助不能因為進幼兒園就中斷。2.托嬰、托幼制度要銜接，而不是互相抵扣3.國民帳戶應成為每個宜蘭孩子的基本配備。他直言，現在很多年輕人不是不想生，而是怕「生了之後，自己扛不住」。

「育兒不是單一家庭的責任，而是整個社會的投資。」張勝德表示，宜蘭需要一套讓父母真正有感、孩子真的有未來的制度，打造生、養、育兒都友善的環境，讓所有家庭都能「安心生育、幸福親子」。(照片記者林明益翻攝)