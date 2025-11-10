張勝德憂客運9028線虧損年底將停駛 點名陳俊宇、吳宗憲關心 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣公路客運9028將於年底停駛，宜蘭縣議長張勝德今（10）日表示，日前接獲縣民陳情，維繫其日常工作就醫求學等重要生活命脈的公路客運路線9028，因不堪虧損即將於年底停駛，他呼籲中央重視宜蘭縣民的通勤需求，勿草率停駛維繫家庭正常生活的生命線，並指出晚點將會聯繫立委陳俊宇、吳宗憲2位立委來關心這件事。

張勝德直言，為民喉舌，為民謀福，是他擔任議員的天職，而接獲人民百樣陳情，他也總是仔細思辯，鄉親們的煩惱問題，為什麼政府解決不了？是法規窒礙難行？還是經費資源不足？有沒有什麼可以讓事情圓滿的辦法？

廣告 廣告

張勝德指出，現在就有一些宜蘭鄉親正在擔憂，每天仰賴其維繫工作家庭與醫療生活重要命脈，連接蘇澳、羅東、宜蘭與新北新店的9028公路客運，即將於年底因虧損而停駛。

「既然9028是因為營運虧損而欲停駛，那麼想必是搭乘的人次數不夠，以至於收取的票價難以支持營運成本。｣張勝德強調，然而在公路客運政策管理領域裡，常有賺錢黃金路線必須搭配虧損偏鄉路線一起營運的探討，藉由賺錢的黃金路線兼顧賠錢的虧損路線。他說，如果政策手段用盡仍無法彌平業者損失，政府也能採用補貼方式來維持偏遠地區的交通輸運功能。

「為民謀福的事，沒有黨派顏色之分。」張勝德也說，連接宜蘭縣與新北市的跨縣市公路管理屬交通部公路總局權責，他也相信公務員們正在燒腦如何滿足人民交通需求同時兼顧業者生存。他說，晚點將聯繫陳俊宇與吳宗憲，商請2位立委一同來關心。

照片來源：張勝德臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

林保署發佈馬太鞍堰塞湖達紅色警戒 花蓮縣府通報3鄉鎮緊急撤離

批宜蘭純精路改善工程延宕 黃琤婷要求交通處積極協調

【文章轉載請註明出處】