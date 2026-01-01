張勝德拋９０歲以上長者健保費縣府全額負擔政見

國民黨籍宜蘭縣議長、縣長參選人張勝德拋出「提前十年」的具體主張：九十歲以上長者，健保費由縣府全額負擔，不排富、免申請、自動扣抵。（張勝德服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

家中有九十歲以上的阿公阿嬤，是全家的福氣，但對許多家庭來說，照顧壓力也實實在在存在。現行制度下，長者必須等到百歲成為「人瑞」，健保費才有補助，門檻之高，讓不少縣民直呼「看得到、用不到」。

國民黨籍宜蘭縣議長、縣長參選人張勝德指出，很多長輩在九十歲以後，身體狀況就明顯不同，真正需要醫療照顧的時候，反而還在等制度，「長輩為家庭、為社會辛苦一輩子，政府的照顧不該等到百歲才開始，應該提早幫忙」。

因此，他拋出「提前十年」的具體主張：九十歲以上長者，健保費由縣府全額負擔，不排富、免申請、自動扣抵。他說，這項政策不是要做給誰看，而是從家庭現實出發。

他說，這不是補助比賽，而是「把照顧做在真正需要的地方」。對多數家庭而言，九十歲以上的長輩，醫療需求已明顯增加，健保費雖然金額不大，卻是子女長期承擔的固定支出，縣府若能主動承擔，對家庭就是實質減壓。

他強調，這項政見「說到做到」，未來當選縣長，將編列預算、建立制度，讓九十歲以上長者的健保費由縣府直接承擔，真正落實對長輩的尊重與感謝。