張勝德推動隘丁山整平 打造北東鐵路啟終站

宜蘭縣議會議長張勝德為推動隘丁山整平，打造北東鐵路啟終站，開創宜蘭交通新未來，於縣長施政總質詢提出建言。（議長張勝德提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣議會議長張勝德二十五日在縣長總質詢時，提出「隘丁山整平」計畫，盼將蘇澳新站旁的丘陵地重新定位為北部與東部鐵路網的啟終站。他指出，隘丁山緊鄰北迴鐵路、台九線與高速公路路廊，腹地完整、交通匯聚，是少數仍具開發潛力、同時能兼顧後勤與調度的黃金基地。

張勝德表示，隘丁山若完成整平，不僅可建置調車場、車體調度中心與維修基地，更能串聯蘇澳港、蘇花改與國五南端的聯外量能，形成東部規模最大的交通節點。他強調，這座基地不只是蘇澳的契機，更將成為宜蘭走向軌道經濟的核心支點，扮演承先啟後的重要角色。

他指出，觀察目前北宜鐵路與高鐵延伸規劃，南港與汐止的開發已趨飽和，居民對高密度調度也存有疑慮；反觀隘丁山鄰近快速道路，且並非密集住宅區，更具備成為北台灣新終點站的理想條件。

他強調，一旦啟動隘丁山基地，宜蘭將有條件推動全線鐵路高架化、提升區間車班次，並以頭城、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳等六大車站為節點，展開TOD導向的都市更新，讓產業、商業與青創空間有新的發展布局。他認為，這將使蘭陽平原從「過境地」邁向「目的地」，在國家城市競爭中取得新定位。

為推動此案，他提出四項具體建議：包括重啟可行性研究並納入交通部與國發會整體軌道路網、成立跨局處推動小組、檢討高鐵特定區規劃，以及將「全線高架＋六站TOD」納入縣政核心戰略。他表示，議會的責任不只是在預算審查，更要與縣府共同為宜蘭找出能走得更遠、走得更穩的方向。